به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بنی تمیم اظهار داشت: در جلسه هیأت رئیسه فدراسیون کشتی، اعضا بر تبعیت از سیاست های نظام و مبارزه نکردن با حریفان رژیم اشغالگر قدس تأکید کردند. ما بر همین اساس در رقابت های جهانی پیش رو از جمله نوجوانان جهان در کرواسی در برابر رقبای رژیم اشغالگر قدس عمل خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: البته با توجه به حساسیت های بالای اتحادیه جهانی کشتی و به دنبال پیگیری این قضیه از سوی کمیته بین المللی المپیک، دیگر روش های گذشته مانند از پیش باختن، گواهی پزشکی و یا سر وزن نرسیدن اثرات منفی مضاعف خواهد داشت و محرومیت کشتی‌گیر و فدراسیون را دوچندان می کند و این امکان برای ما فراهم نیست.

نایب رئیس فدراسیون کشتی در پایان گفت: در هرحال تعلیق کشتی ایران با توجه به جایگاه پرافتخارترین ورزش ما، احتمالا با توجه به ورود ویژه کمیته بین المللی المپیک موجب محرومیت کل ورزش ما از المپیک نیز می شود و این موضوع بسیار مهمی است که باید مدنظر مسئولان امر باشد. این همان فریادی است که هیچکس در این چند ماه نشنید.