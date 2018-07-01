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۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۹

هوای استان کردستان در شرایط ناسالم قرار دارد

هوای استان کردستان در شرایط ناسالم قرار دارد

سنندج-میزان آلودگی هوای کردستان اکنون بیشتر از استانداردهای زیست محیطی است و کیفیت هوا به ویژه در شهرهای سنندج، سقز، بانه و کامیاران در شرایط ناسالم برای عموم مردم  قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست  کردستان، مدیرکل محیط زیست کردستان با اعلام این خبر گفت: به سبب شکل گیری کانون های گرد و خاک در بیابان های عراق و سوریه و با توجه به ورود موج جدید گرد و خاک به آسمان استان، هوای استان کردستان برای عموم مردم در شرایط ناسالم قرار دارد.

فریبا رضائی اضافه کرد: این وضعیت از ساعات اولیه شامگاه دیروز در منطقه ایجاد شده است. لذا به عموم مردم استان کردستان توصیه می شود که از حضور در فضای باز خودداری کنند.

وی افزود: اکنون هوای شهرهای سنندج، سقز، بانه و کامیاران در شرایط ناسالم قرار دارد و این وضعیت هوا برای تمام افراد به ویژه کودکان، بیماران قلبی و عروقی و افراد مسن خطرناک است.

مدیرکل محیط زیست کردستان بیان کرد: لذا از مردم شهرستان های مذکور به ویژه افراد سالمند و بیماران تنفسی و قلبی درخواست داریم مسائل ایمنی و بهداشتی را به دقت رعایت کرده و در صورت امکان از منزل خارج نشوند.

کد مطلب 4335568

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