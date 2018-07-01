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۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۵۰

تظاهرات سراسری در آمریکا علیه ترامپ

تظاهرات سراسری در آمریکا علیه ترامپ

اغلب شهرهای آمریکا روز شنبه صحنه تظاهرات علیه سیاست های مهاجرتی ترامپ بود.

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به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران نفر از مردم آمریکا در اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا٬ در سرتاسر این کشور دست به تظاهرات زدند.

در واشنگتن معترضین مقابل کاخ سفید جمع شدند و با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار خواهان تغییر سیاست سختگیرانه مهاجرتی دولت شدند.

معترضان از جمله خواهان بازگردانده شدن کودکانی شدند که دولت، آنها را در مرز مکزیک از خانواده‌هایشان جدا کرده است.

این اعتراضات در حالی انجام می شوند که روز پنجشنبه هفته گذشته نیز معترضین اقدام به اشغال ساختمان سنای آمریکا و برگزاری تحصن مقابل آن کرده بودند.

کد مطلب 4335587
عبدالحمید بیاتی

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