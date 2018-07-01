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۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۲

مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین:

نمایشگاه عفاف و حجاب در قزوین برگزار می شود

نمایشگاه عفاف و حجاب در قزوین برگزار می شود

قزوین- مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین گفت: نمایشگاه عفاف و حجاب با عنوان «در ماندگار» در قزوین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بتول نظری پور روز یکشنبه در حاشیه ششمین جلسه کارگروه عفاف و حجاب که در محل اداره تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن هفته عفاف و حجاب نمایشگاهی با هدف ترویج فرهنگ عفاف‌ و حجاب در استان قزوین برگزار می‌شود.

دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان قزوین گفت: این نمایشگاه از 18 تا 21 تیرماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برپا می شود و در آن الگوهای متنوعی از لباسهای ویژه بانوان در معرض دید عموم قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: مراسم افتتاحیه نمایشگاه در تاریخ 19 تیرماه برگزار می شود و یک غرفه ویژه تبلیغات اسلامی برای ارائه برنامه های فرهنگی هم پیش بینی شده است.

نظری تصریح کرد: در غرفه ویژه تبلیغات اسلامی برنامه های متنوعی پیش بینی شده که گفتمان دینی با موضوع عفاف و حجاب،مسابقه نقاشی ویژه دختران، ارائه کتاب برای جوانان و نوجوانان، شب شعر عفاف و حجاب با حضور شعرای آئینی زن، مشاوره با موضوع نقش عفاف و حجاب در تحکیم بنیان خانواده از جمله آنهاست.

وی یاداورشد: شهروندان می توانند در زمان برپایی از ساعت 16 تا 22 از این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین واقع در خیابان نوروزیان جنب صدا و سیما دیدن کنند.
   

کد مطلب 4335594

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