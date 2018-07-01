به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان، افشین خوش گوار با اعلام این خبر گفت: این تعداد دانش آموز در قالب ۳۱ تیم در دوره های مختلف تحصیلی که ۲۵۶ نفر آن پسر و ۱۷۹ نفر دیگر نیز دختر است.

وی عنوان کرد: اعزام تیم های ورزشی استان از امروز یکشنبه ۱۰ تیرماه ۹۷ با اعزام ۱۵ نفر از دانش آموزان نونهال پسر به لرستان در رشته کشتی فرنگی آغاز و تا ۷ شهریور ماه ۹۷ در رشته شطرنج دوره ابتدایی دختران در رامسر پایان خواهد یافت.

خوش گوار به رشته های مختلف مسابقات قهرمانی ورزش دانش آموزی پسران در این رشته ها نیز اشاره کرد و گفت: استان کردستان امسال در رشته های کشتی فرنگی، کشتی آزاد، فوتسال، هندبال و بسکتبال، والیبال، تنیس روی میز، دوومیدانی، شنا، ژیمناستیک، بدمینتون، شطرنج در دوره های مختلف تحصیلی نماینده اعزام خواهد کرد.

وی از اعزام دانش آموزان دختر به مسابقات قهرمانی ورزش دانش آموزی کشور از ۹ مرداد ماه خبر داد و بیان کرد: استان کردستان در مسابقات ورزشی دختران نیز در رشته های بدمینتون، تنیس روی میز، شطرنج، هندبال، فوتسال، والیبال، بسکتبال، دوومیدانی، شنا و ژیمناستیک دانش آموز اعزام خواهد کرد.

وی اظهارداشت: صبح امروز اولین تیم دانش آموزی پسران استان در رشته کشتی فرنگی نونهالان با شرکت ۱۵ نفر از دانش آموزان در اردوگاه شهید سلیمان خاطر سنندج به مقصد لرستان اعزام شدند.