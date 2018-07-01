قطب الدین صادقی دبیر پانزدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان، در حکم دکتر قطب الدین صادقی با اشاره با جایگاه بالای علمی و تجربی این نخبه کورد آمده است که جشنواره تئاتر کوردی به عنوان مهمترین رویدادهنرهای نمایشی مناطق کورد نشین پس از چهارده دوره نیازمند تحولی بنیادین از حیث تاثیرگذاری در جامعه است که این مهم با دانش و کوشش مجدانه وی و همراهی آحاد هنرمندان تئاتر به ثمر خواهد نشست.

دبیر پانزدهمین دوره جشنواره تئاتر کوردی سقز در حاشیه اهدای حکم انتصاب خود، برگزاری این جشنواره را در دور جدید فعالیت آن به شکل غیر رقابتی توسط گروه های منتخب نمایشی اعلام کرد.

قطب الدین صادقی با اظهار این نکته که تئاتر کارکردی فرهنگی و فارغ از مرزبندی های بهترین ها در قالب رقابت است، گفت: توجه به محتوا آثار و تنیدگی آن با مردم مهمترین رسالتی است که در عرصه ای غیر رقابتی منتج می گردد و حال بزرگترین رویدادهای تئاتر جهان به صورت غیر رقابتی برگزار می شود.

وی با تایید دغدغه فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان افزود: برای تشویق جوانان و کار اولی ها، در جشنواره پدیده ها معرفی خواهند شد.

وی بیان کرد: تئاتر نماد رفاقت، تعامل و تبادل اندیشه هااست نه محلی برای رقابت و تکدر خاطر و منیت طلبی.

گفتنی است، از سوی دبیر جشنواره تئاتر کوردی، اسماعیل پاشایی از هنرمندان پیشکشوت تئاتر سقز به عنوان دبیر اجرایی پانزدهمین دوره این جشنواره منصوب و کار خود را آغاز کرد.