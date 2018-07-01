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۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۵۹

فرماندار نیشابور: 

نیشابور می تواند محلی برای گفتگوی تمدن ها در جهان باشد

نیشابور می تواند محلی برای گفتگوی تمدن ها در جهان باشد

نیشابور- فرماندار نیشابور گفت: نیشابور می تواند به واسطه فرهنگ غنی، محل گفتگوی تمدن ها در جهان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیبانی ظهر یکشنبه در جلسه با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نقطه عطف حضور امام هشتم (ع) در نیشابور حدیث سلسله الذهب است.

وی افزود: آنچه به اهمیت حدیث سلسله الذهب می افزاید به این دلیل است که نیشابور در گذشته از شهرهای مهم و پایگاه اصلی اهل تسنن بوده است.

فرماندار نیشابور ادامه داد: زمان ورود امام رضا (ع) به نیشابور علما و محدثین اهل تسنن در نیشابور بودند و امام هشتم (ع) حدیث سلسله الذهب را در شهری که پایتخت اهل تسنن بود بازگو کردند.

وی بیان کرد: آنچه که برای ما مهم است بیان این حدیث و تاثیر آن در نیشابور است. محققان چندین هزار عالم را در نیشابور شناسایی کرده اند، ما شاخص تاریخی جمعیت نیم میلیونی در نیشابور داریم و باید از این شاخص استفاده کنیم.

شیبانی گفت: نیشابور می تواند به راحتی در کنار مشهد به واسطه فرهنگ غنی، محل گفتگوی تمدن ها و تشیع در جهان باشد.

کد مطلب 4335654

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