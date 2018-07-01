نیشابور می تواند محلی برای گفتگوی تمدن ها در جهان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیبانی ظهر یکشنبه در جلسه با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نقطه عطف حضور امام هشتم (ع) در نیشابور حدیث سلسله الذهب است.

وی افزود: آنچه به اهمیت حدیث سلسله الذهب می افزاید به این دلیل است که نیشابور در گذشته از شهرهای مهم و پایگاه اصلی اهل تسنن بوده است.

فرماندار نیشابور ادامه داد: زمان ورود امام رضا (ع) به نیشابور علما و محدثین اهل تسنن در نیشابور بودند و امام هشتم (ع) حدیث سلسله الذهب را در شهری که پایتخت اهل تسنن بود بازگو کردند.

وی بیان کرد: آنچه که برای ما مهم است بیان این حدیث و تاثیر آن در نیشابور است. محققان چندین هزار عالم را در نیشابور شناسایی کرده اند، ما شاخص تاریخی جمعیت نیم میلیونی در نیشابور داریم و باید از این شاخص استفاده کنیم.

شیبانی گفت: نیشابور می تواند به راحتی در کنار مشهد به واسطه فرهنگ غنی، محل گفتگوی تمدن ها و تشیع در جهان باشد.