ساخت مسجد در قزوین باید بر اساس نیاز محلات صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، علی فرخزاد در جلسه کمیته ساماندهی مساجد و نمازخانه های بین راهی اظهارداشت:با تشکیل کمیته تخصصی باید ضرورت احداث مساجد در محلات مختلف، نوع ساخت، ابعاد و امکانات مورد نیاز مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

وی افزود: احداث مساجد باید بر اساس نیاز محلات صورت گیرد و پروژه ها طوری تعریف شود که قابل اجرا و بهره برداری در کوتاهترین زمان ممکن باشد و نقشه مساجد نیز مورد بررسی قرارگیرد و هزینه های اضافی از پروژه حذف شود.

فرخزاد یادآورشد: در مساجد جامع و بزرگتر بهتر است برخی فضاها که در طول سال، به تعداد محدود مورد استفاده قرار می گیرد با کاربری چند منظوره پیش بینی شود تا از این فضا استفاده بیشتری شود.

معاون عمرانی استاندارگفت: درخواست های زیادی در خصوص احداث و یا تقاضای کمک به مساجد، به اوقاف، استانداری و شهرداری ارسال می شود که با کانالیزه شدن آنها باید در این کمیته مورد بررسی قرار گیرد، تاضمن تبادل نظر و هماهنگی لازم اقدامات به طور هدفمند صورت گیرد.

وی اظهارداشت:بیشتر مسائلی که در کمیته مساجد مطرح می شود در رابطه با شهر قزوین است در حالی که باید کمیته مساجد در شهرهای دیگر استان و روستاها نیز فعال شود و مسائل مرتبط با مساجد در آن مورد بررسی قرار گیرد.

فرخ زاد گفت: بخشی از کمک هایی که از سوی شهرداری ها به مساجد تعلق می گیرد باید در ساماندهی زباله های بازیافتی و نگهداری فضای سبز محوطه اطراف مساجد هزینه شود تا با همکاری مساجد، شهرداری نیز از اعتباراتی که به مساجد اختصاص می دهد برخوردار شود.