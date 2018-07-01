افزایش نرخ بهای خدمات دفع پسماند ساختمانی و عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه چگونگی محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی آخرین دستوری بود که در جلسه هفتاد و سوم شورای شهر تهران مورد بررسی و اصلاح اعضای شورای شهر تهران قرار گفت.

زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در تشریح این دستور جلسه گفت: شهرداری تهران موظف است هزینه مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی را از تولید کنندگان در زمان صدور پروانه ساخت دریافت کند.

وی گفت: این مصوبه طبق آنچه شهرداری ارائه داده است به دنبال کاهش دفع پسماند ساختمانی است تا آلودگی های ناشی از این نوع پسماند که باعث نابودی اکوسیستم محدوده می شود را کاهش داده و به افزایش فضای سبز مورد نیاز مبادرت کند.

رئیس کمیسیون سلامت شورا، گفت: میزان تولید پسماند شهری در تهران با تولید روزانه در حدود ۹ هزار تن از میزان استاندارد بسیار بالاتر است، این در حالی است که میزان تولید پسماند ساختمانی و عمرانی در حدود ۷ برابر پسماند شهری است.

نوری تصریح کرد: میزان تولید این نوع پسماند در سال ۹۴ حدود ۲۸ میلیون بوده است که در سال ۹۵ به ۱۹ میلیون تن رسیده و در سال ۹۶ به ۱۵ میلیون تن کاهش یافته است اما نکته قابل تامل این است که این کاهش به دلیل کاهش ساخت و ساز رخ داده و ارتباطی به اصلاح الگوی مصرف ندارد.

وی در ادامه به پیشنهاد اصلاح ارائه شده توسط شهرداری اشاره کرد و گفت: شهرداری پیشنهاد قیمت پایه ۱۳ هزار ریال را برای این موضوع به شورا ارائه کرده است که کمیسییون این قیمت راتا ۱۵ هزار ریال افزایش داده است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران ادامه داد: همچنین شهرداری ضریب تعدیل منطقه ای را بین ۰.۷ تا ۲ پیش بینی کرده بود که کمیسیون بر این نظر بود که فاصله این دو باید کم باشد و از این روی نرخ این ضریب را بین ۰.۸ تا ۱ تعیین کرد.

در نهایت کلیات این لایحه با تائید اصلاحات کمیسیون تخصصی به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید

سید حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی این دستور جلسه با تاکید بر اینکه باید به جای اظهار نامه از بارنامه استفاده شود گفت: مسئولیت نظارت بر حمل بار شهری بخشی از وظایف شهرداری است و از طرفی تعیین احجام این نوع بار به وسیله اظهار نامه خطا پذیر است می توان به مانند حمل و نقل جاده مبنا را بارنامه ای قرار داد که توسط شهرداری صادر می شود.

وی همچنین بر ضرورت تفکیک قائل شدن بین پسماند ساختمانی و عمرانی تاکید کرد و آن را در کاهش حجم ترافیک شهری موثر قلمداد کرد.

نوری در پاسخ به این موضوعات گفت: نحوه محاسبه حجم پسماند ساختمانی از طریق فرمول های مرتبط به دست می آید و خود اظهاری نیست. ضمن اینکه پسماند ساختمانی و عمرانی تنها به خاکبرداری خلاصه نمی شود و این موضوع تنها یکی از مجموعه ای است که به عنوان پسماند ساختمانی شناخته می شود.

نوری ادامه داد: البته موضوع بارنامه نکته درستی است و ما می توانیم لایحه دیگری برای آن بیاوریم.

در نهایت این پیشنهاد به تصویب اعضای شورای شهر تهران نرسید.

محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در ادامه خواستار حذف تبصره مربوط به افزایش سالانه نرخ بهای خدمات مدیریت پسماند بدون اخذ مجوز از شورا شد و گفت: دادن چنین مجوزی به مصلحت شهر نیست.

بهاره آروین در خصوص ضرورت گنجاندن این تبصره در لایحه گفت: گاها شهرداری نرخ ها را برای افزایش به شورا ارائه نمی کند و با توجه به اینکه ما نمی توانیم بیش از نرخ تورم بهای خدمات را افزایش دهیم صرفه و صلاح شهر رعایت نمی شود از این روی با این تبصره به آنها مجوز میی دهیم تا زمان تصویب نرخ ها بر اساس میزان تورم سالانه نرخ خود را افزایش دهند.

وی تاکید کرد: البته با این کار ما دست شورا را نمی بندیم و شورا می تواند در قالب اصلاحیه باز هم نرخ ها را تعیین کند.

زهرا نژاد بهرام در همین خصوص بر ضرورت ارائه نرخ های پیشنهادی در فصل بودجه تاکید کرد و ادامه داد: در تعیین نرخ ها تنها تورم اثر گذار نیست بلکه عوامل دیگری را نیز می توان مشاهده کرد که بر نرخ ها اثر گذار باشد.

ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای شهر تهران نیز تاکید کرد: از لحاظ قانونی تعیین نرخ های خدمات شهرداری بر عهده شورا است و باید آنها را راسا تعیین کند و حق واگذاری آن را ندارد.

در نهایت با تایید کمیسیون تخصصی و رای اعضای شورای شهر تهران این بند از مصوبه حذف شد.

سید محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران نیز خواستار حذف بند ۳ این لایحه که مسئولیت تعیین صلاحیت پیمانکاران را به سازمان پسماند داده بود شد و گفت: مسئولیت حمل و نقل در شهر را سازمان حمل و نقل دارد و این واگذاری اختیار دو گانگی در شهر ایجاد می کند.

سید حسن رسولی، در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: وظیفه تائید صلاحیت پیمانکاران تخصصی بر عهده سازمان تخصصی است و این افراد به عنوان پیمانکاران سازمان پسماند به شمار می آیند.

در نهایت این پیشنهاد به تصویب اعضای شورای شهر تهران نرسید.

دیگر پیشنهاد سید محمود میرلوحی پیشنهاد کاهش زمان تهیه برنامه عملیاتی مدیریت پسماند ساختمانی و عمرانی از ۶ ماه به سه ماه را مطرح کرد که به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.