تیم ملی فوتبال ایران مقابل امارات در نیمه اول به برتری دست یافت

به گزارش خبرنگارمهر، تیم ملی فوتبال کشورمان عصر امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم ملی امارات صف آرایی کرد که در نیمه اول تیم ملی فوتبال کشورمان موفق شد با گل دقیقه 45 رسول خطیبی مقابل میزبان خود به برتری دست یابد . ضمن اینکه رضا عنایتی نیز در این نیمه یک ضربه پنالتی را از دست داد .



تیم ملی ایران که عصرچهارشنبه پس از پیروزی برابر اشتوتگارت آلمان درمسابقات چهارجانبه امارات به مقام دوم این تورنمنت دست یافت، درسومین دیدارتدارکاتی خود درکشور امارات برابرتیم ملی این کشورصف آرایی کرده است.