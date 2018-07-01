مجتبی جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‎سوزی در چند نقطه از مزارع مراتع و جنگل‎های دست‎کاشت حدفاصل شهرستان کلاله و شهرستان مراوه‎تپه محدوده ارتفاعات شهر فراغی، از ساعت حدود ۱۵ عصر روز شنبه به وقوع پیوست.

وی با بیان این که پس از اطلاع از حادثه شب گذشته به همراه فرمانداران شهرستان‎‎های کلاله و مراوه‎تپه و مدیرکل منابع طبیعی استان گلستان در منطقه حضور یافتیم، تصریح کرد: از همان ساعات اولیه آتش‎سوزی نیروهای عملیاتی و تجهیزات راهداری، آبفا روستایی، آتش‎نشانی و غیره مهار و اطفاء حریق در دستور قرار گرفت.

سرپرست مدیریت بحران استان گلستان با اشاره به بسیج امکانات و ماشین‎آلات مورد نیاز برای اطفاء حریق خاطرنشان کرد: یک دستگاه لودر، یک دستگاه گریدر، دو دستگاه بلدوزر، دو دستگاه کامیون آبرسانی سیار، راهداری، شهرداری و آبفار در عملیات اطفاء مشارکت دارند.

جمالی با قدردانی از حضور نیروهای مردمی یادآور شد: از آغاز حادثه نیروهای مردمی با تراکتور و تجهیزات موثر با شخم زمین و ایجاد آتش‎بر و سایر اقدامات نقش مهمی در کنترل آتش ایفا کردند.

وی ادامه داد: آتش‎سوزی حدود ساعت پنج صبح امروز تقریبا مهار شد اما به دلیل وزش باد و از طرفی خشکی ناشی از افزایش دما در بعضی از نقاط به طور پراکنده حریق‎های کوچکی ایجاد می‎شود که تاکنون تحت کنترل یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروهای کمکی بوده است.

برآورد مساحت بعد از کارشناسی

سرپرست مدیریت بحران استان گلستان اظهار کرد: تا زمان پایان یافتن عملیات اطفاء امکان برآورد خسارت به صورت دقیق ممکن نیست و فعلاً همه تلاش‌ها برای اطفاء حریق به صورت کامل در جریان است.

وی تصریح کرد: برآورد ابعاد و مساحت منطقه دچار حریق– گندم زار، بیشه زار و جنگل- ارزیابی‎ها کارشناسی می شود؛ این کار توسط پهباد انجام و سپس مساحت آن اطلاع رسانی خواهد شد.

جمالی گفت: در حال حاضر شرایط تحت کنترل عوامل منابع طبیعی است و تلاش برای اطفاء کامل حریق و سپس پاکسازی ادامه دارد.

وی تأکید کرد: متأسفانه با وجود اخطارهای مکرر از سوی دستگاه‎های ذیربط و اطلاع‎رسانی در فصل برداشت گندم مبنی بر پرهیز از آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی به ویژه در اراضی حاشیه جنگل‌ها و مراتع، شاهد مواردی از سهل‎انگاری، بی‎تعهدی و بی‎توجهی برخی افراد هستیم که نتیجه آن خسارت جبران‎ناپذیر به مراتع، جنگل‎ها و شکل‎گیری روند نابودی محیط زیست است.

آتش در روستای «گرگان دوز» کلاله

سرپرست مدیریت بحران استان گلستان همچنین اظهار کرد: یک مورد آتش سوزی هم امروز (یکشنبه ۱۰ تیر) در روستای «گرگان دوز» کلاله رخ داد که آن هم با همکاری نیروهای منابع طبیعی و مردمی مهار شده است.

وی گفت: با توجه به دلیل خشکی و دمای هوا احتمال آتش سوزی و مشتعل شدن مجدد وجود دارد لذا تمام نیروها در آماده باش هستد و منابع طبیعی از تمام نیروهای خود استفاده می کند.

جمالی با بیان این که از نیروهای ارتش هم درخواست کمک دادیم، افزود: یک فروند هلیکوپتر از تهران هم برای اطفاء حریق آمده و از لحاظ امکانات مشکلی وجود ندارد.