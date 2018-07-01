اسکان ۵۰۰۰ مسافر در مدارس چهارمحال و بختیاری

بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اسکان سه هزار مسافر تابستانی در مدارس چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این تعداد مسافر شامل یک هزار و ۵۱۹ خانوار بوده است که در کلاس های درس و مراکز اقامتی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اسکان داده شده است.

وی ادامه داد: ۷۰۰ کلاس درس برای اسکان مسافران تابستانی در چهارمحال و بختیاری آماده سازی شده است.

اسکان مسافران در ۸۹ مدرسه چهارمحال و بختیاری

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مسافران تابستانی چهارمحال و بختیاری در بیش از ۸۹ مدرسه اسکان داده می شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کلاس های درس بر اساس داشتن تجهیزات درجه بندی شده و در اختیار مسافران فرهنگی چهارمحال و بختیاری گذاشته می شوند.

وی ادامه داد: ۲۰۰ عوامل اجرایی در ستاد اسکان مسافران تابستانی در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.