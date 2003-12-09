برنامه چهارم توسعه توجه جدي به امر ورزش دارد

به گزارش خبرنگار" مهر"، دراين مراسم كه باحضور دكترجعفرتوفيقي وزيرعلوم، تحقيقات و فن آوري، دكتررضا قره خانلو قائم مقام سازمان تربيت بدني در طرح جامع ورزش ، دكترظريفيان معاون دانشجويي وزارت علوم ، دكتر عليزاده رييس پژوهشكده وزارت علوم، دكتر دادكان رييس فدراسيون فوتبال و جمعي از معاونين و مسوولين ورزش آموزش عالي برگزار شد، مهرزاد حميدي مديركل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري با ارائه گزارشي از بيست و دومين يونيورسياد دانشجويان جهان در شهر دايگو كره جنوبي گفت: نتايج مسابقات تيم ملي دانشجويان دراين رقابتها در طول تاريخ 36 ساله حضور ايران در مسابقات دانشجويان جهان بي سابقه بوده است.

وي افزود: دراين يونيورسياد دانشجويان ايران براي اولين باردربين 180 كشور شركت كننده به مقام سي و يكم جهان دست يافتندو پيش بيني مي كنيم با اضافه شدن رشته هاي جديد كه كشورمان جزء مدعيان به شمار مي رود كاروان دانشجويان تا مقام دهم در جدول رده بندي صعود كند.

در ادامه توفيقي وزيرعلوم، تحقيقات و فن آوري باابراز خوشحالي از حضور در جمع قهرمانان ورزشي و مديران طراز اول ورزش كشور گفت: ورزش از آن دست مقوله هايي است كه هراندازه در آن كاربيشتري صورت بگيرد بازهم كم است. ورزش امروزه از تاثيرات فردي بسياري در سلامت روح و روان و ارتقاء هوش و فكر بويژه در نزد دانشجويان برخوردار است و از اين طريق مي توان بروزخلاقيت ها وظرفيتهاي فكري را رشد داد.

وي افزود: ورزش امروزه در بسياري از مقوله هاي سياسي و فرهنگي و اجتماعي تاثيرات غير قابل انكاري دارد و پيروزي در آن باعث غرور و عزت ملي مي شود.

وزيرعلوم تاكيد كرد: خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه توجه جدي به امر ورزش شده است و در طرح جامع نيز پيش بيني هاي خوبي براي رشد ورزش كشور صورت گرفته است كه اميدواريم باتحقق آن روحيه نشاط و شادابي در جامعه و بويژه جوانان و دانشجويان كشور گسترش يابد.

در پايان اين مراسم از مسئولان و قهرمانان تيمهاي تكواندو و فوتبال تقدير وهدايايي به آنها اهداء شد.