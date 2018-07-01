به گزارش خبرنگار مهر، حجت شعبانپور بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح های عمرانی شهرستان آستارا در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه اهتمام جدی دولت پشتوانه تدوام مسیر توسعه استان گیلان است، اظهارکرد: سرعت بخشیدن به پروژه های عمرانی گیلان و شهرستان های مختلف استان سبب حل بسیاری از مشکلات مردم خواهد بود و تمام سعی و تلاش مجموعه استانداری گیلان رفع مشکلات موجود و توسعه همه جانبه استان می باشد. ‌

وی با بیان اینکه استان گیلان در مسیر توسعه و پیشرفت حرکت می کند و در این بین اهتمام جدی دولت همواره پشتوانه ای برای تسریع در امر توسعه این استان بوده است، گفت: آستارا یکی از شهرستان های مهم استان گیلان است و اجرای طرح های بزرگی چون راه آهن، آهنگ رشد و توسعه این شهرستان را شتاب بیشتری می دهد.

شعبانپور با اشاره به اینکه بنا به دستور استاندار گیلان مقرر شد که قبل از برگزاری کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها که در آن اعتبارات توزیع می شود، تیم مدیران کل استان در ۱۶ شهرستان گیلان حضور یافته و مشکلات موجود شهرستان ها را بررسی کنند، اظهار کرد: پروژه های عمرانی قابل افتتاح در هفته دولت و دهه فجر در نشست مدیران کل استان در شهرستان های مختلف بررسی و موانع نیز رفع و تامین اعتبار می شوند.

شعبانپور مشکلات موجود آستارا در بخش آب و فاضلاب شهری و روستایی، منابع طبیعی، آب منطقه ای، شهرداری، بخش معادن، راه و همچنین راه آهن را یادآورشد و افزود: فرمانداری آستارا و همچنین دفتر فنی استانداری گیلان پیگیر مشکلات موجود شهرستان آستارا هستند و مشکلات این شهرستان برای سرعت بخشیدن به پروژه های عمرانی در شورای برنامه ریزی استان و با حضور استاندار گیلان بررسی و رفع خواهد شد.