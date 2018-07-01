وضعیت احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان سریعتر تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر یکشنبه چهل و هشتمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت با محوریت بررسی موضوع احداث تصفیه خانه سراوان برگزار شد.

رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت در این جلسه به معضلات رانش زباله در سراوان اشاره کرد و افزود: رانش اخیر زباله در سراوان مشکل ساز بوده و باید هر چه سریعتر نسبت به بهسازی این حوزه اقدام کرد.

فاطمه شیرزاد اظهارکرد: در حال حاضر شهرداری رشت در راستای ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهررود اقدامات مناسبی را در دستور کار دارد و امیدوارم با جذب اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی دولت اقدامات موثری در این بخش انجام شود.

بررسی ادعای ضرر ۹۰۰ میلیونی پیمانکار احداث تصفیه خانه سراوان

عضو کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت در ادامه این جلسه، اظهار کرد: در اردیبهشت ماه سال ۹۶ قرارداد احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان منعقد شد و قرار شد طی سه ماه فاز نخست این پروژه اجرایی شود.

بهراد ذاکری با انتقاد از عدم اجرای فاز نخست تصفیه خانه شیرابه سراوان، گفت: شرکت طرف قرارداد با شهرداری رشت مدعی است بر اثر رانش زباله در سراوان ۹۰۰ میلیون تومان متضرر شده و این ادعا باید توسط کارشناسان رسمی بررسی شود.

وی با تاکید براینکه تضامین اجرایی پروژه تصفیه خانه سراوان باید مشخص شود، افزود: باید در این حوزه به صورت فنی ورود کرده و زمان مشخصی برای تکمیل پروژه اعلام شود.

عضو کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت بابیان اینکه مواردی که پیمانکار درباره ضرر و زیان ۹۰۰ میلیون تومانی مطرح کرده باید براساس نظریه کارشناس رسمی تایید شود، ادامه داد: موضوع بیمه نیز باید بررسی شود.

افزایش مشکلات سراوان با تعطیل کردن پروژه تصفیه خانه

یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت نیز ضمن مخالفت با تعطیلی این پروژه، اظهار کرد: تعطیل کردن پروژه تصفیه خانه سراوان مشکلات را افزایش می دهد.

اسماعیل حاجی پور با اشاره به مشکلات آلودگی رودخانه های رشت، گفت: ورود فاضلاب شهرصنعتی و بیمارستان ها مشکلات آلودگی رودخانه ها را چند برابر افزایش داده است.

وی با بیان اینکه قوانین متعددی درباره بررسی و اجرایی شدن تعهدات پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری رشت وجود دارد، خاطرنشان کرد: مدیریت واحد برای ساماندهی رودخانه های رشت و اخذ اعتبارات ملی یکی از راهکارهای اصلی برای رفع مشکلات فعلی رشت است.

ورود ۶۶۰ لیتر فاضلاب در هر ثانیه به رودخانه های رشت

شهردار رشت نیز در جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت، اظهار کرد: با توجه شرایط شیرآبه های سراوان باید تکلیف احداث پروژه تصفیه خانه سراوان در کوتاه ترین زمان مشخص شود.

مسعود نصرتی با اشاره به قرارداد اجرای پروژه تصفیه خانه سراوان، افزود: در صورت عدم فعالیت در این حوزه ۷ میلیارد تومان اختصاص یافته از محل اسناد دولتی برای احداث تصفیه خانه را از شهرداری رشت بازپس گرفته خواهد شد.

وی در ادامه یادآورشد: اعتبار احداث تصفیه خانه شیرآبه سراوان از محل اسناد خزانه تامین شده و در صورتی که اقدامات قابل قبولی در این حوزه انجام نشود این اعتبار بازپس گرفته می شود.

نصرتی به پرداخت یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان هزینه توسط شهرداری رشت به پیمانکار تصفیه خانه شیرآبه سراوان اشاره کرد و گفت: پرونده پروژه تصفیه خانه در دیوان محاسبات در حال بررسی است و نباید عدم مدیریت صحیح در این حوزه باعث شود که این اسناد به تهران برگشت داده شود.

شهردار رشت با اشاره به وضعیت رودخانه های رشت، تأکید کرد: در هر ثانیه ۶۶۰ لیتر فاضلاب در رودخانه های رشت وارد شده و باید هر چه سریعتر وضعیت تصفیه خانه سروان تعیین تکلیف شود.