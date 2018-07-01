دوازدهمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسماعیلی بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه دوازدهمین دوره جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر استان کرمان در تیرماه جاری برگزار می شود، گفت: برای شرکت در این جشنواره ۲۳۷ نفر ثبت نام کردند که ۱۴ نفر به عنوان کارآفرینان برتر استان انتخاب شده و پنج نفر به مرحله کشوری راه پیدا کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تاکید کرد: هفت داور کرمانی و ۱۴ داور کشوری کارآفرینان برتر را براساس میزان و رشد اشتغال، گردش مالی، تولیدات و رشد ترکیبی انتخاب کردند.

اسماعیلی تصریح کرد: عدم بارگذاری اطلاعات بعضی از شرکت ها و کارآفرینان در سایت مربوطه باعث حذف آنها از گردش انتخاب شده است و تیم بازرسی در دو مرحله داوری را انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دو نفر از کارآفرینان استان کرمان به عنوان برتر کشوری انتخاب شده اند، افزود: هدف از برگزاری این جشنواره ترویج فرهنگ کارآفرینی و الگوسازی برای جامعه است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه استان کرمان در زمینه تعاون رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است، افزود: ثبت نام برای شرکت در جشنواره تعاونی های برتر استان تا ۱۶ تیر ماه ادامه خواهد داشت و تاکنون ۵۵۰ تعاونی در سایت تعاونی های برتر ثبت نام کرده اند.

وی بیان کرد: سال گذشته در استان کرمان سه هزار و ۷۰۰ نفر متقاضی استفاده از بیمه بیکاری داشتیم که در سال جاری این آمار تغییر چندانی نیافته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: ۳۴ درصد اشتغال استان کرمان در بخش کشاورزی است.