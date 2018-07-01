به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، در جلسه روز گذشته سازمان بورس که با حضور مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با عرضه شرکت های دولتی که بخشی از سهام آن در بازار سرمایه پذیرفته شده است، به صورت صندوق مشترک سرمایه گذاری، موافقت کردند.

این تصمیم، با تنوع بخشی به سهام، زمینه سرمایه گذاری عموم مردم را در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های مذکور با امکان مدیریت بهتر و ریسک مناسب، فراهم می آورد.

بنا بر این گزارش، همچنین، در این جلسه تصمیم گرفته شد، انتشار اوراق برای تامین مالی بخش خصوصی با نرخ های مناسب تر از نرخ تسهیلات بانکی، به منظور تقویت سودآوری شرکت های بورسی صورت گیرد.

ایجاد فرصت های مختلف سرمایه گذاری در بورس کالا از طریق ایجاد صندوق های طلا، انتشار اوراق سلف کالایی و معامله پذیر کردن پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی با استفاده از ابزار گواهی سپرده طلا از جمله دیگر تصمیمات سازمان بورس و اوراق بهادار در این جلسه بود.

این گزارش حاکی است، تقویت سودآوری شرکت های بورسی از طریق در نظر گرفتن نرخ صفر مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت های بورسی از محل سود تقسیم نشده و کاهش مالیات نقل و انتقال سهام، یکی دیگر از تصمیمات سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه روز گذشته بود.

اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالا، همچنین دیروز تصویب کردند، شرایط فروش نفت خام از طریق بورس انرژی به منظور ایجاد امکان سرمایه گذاری مردم در صنعت نفت، فراهم شود.