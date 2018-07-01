کمک ۱.۴میلیارد ریالی به مددجویان بهزیستی خراسان جنوبی درضیافت مهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب نژاد بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح ضیافت مهر یکی از طرح های موفق بهزیستی بوده که در ماه مبارک رمضان امسال در سطح استان اجرا شد.

وی با بیان اینکه در این طرح قبل از ماه مبارک رمضان نیازها و مشکلات مددجویان و معلولان جامعه هدف احصاء شد، بیان کرد: با هماهنگی های انجام شده تعدادی از این خانواد ها انتخاب و مسئولان مربوطه برای رفع و پیگیری مشکل مددجویان از منزل آن ها بازدید کردند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در این بازدید مدیران و معاونین بهزیستی مسئولان را همراهی کردند، عنوان کرد: این گروه با مراجعه به منزل مددجو از نزدیک و از زبان سرپرست خانواده مشکلات و کمبودهای موجود را مشاهده و برای رفع و پیگیری آن قول مساعد دادند.

عرب نژاد به بازدید از ۱۷۲ خانواده دارای مشکل تحت پوشش بهزیستی استان در قالب طرح ضیافت مهر اشاره کرد و گفت: ارزش ریالی کمک های صورت گرفته در این طرح بالغ بر یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال برآورد شده است.