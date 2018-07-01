دیدار محرمانه «جان بولتون» در انگلیس/ توافق تجاری واشنگتن با لندن

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که بیش از دو سال از برگزاری همه‌ پرسی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت» می گذرد، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید هفته گذشته دیدارهای محرمانه ای را با برخی از نمایندگان محافظه‌ کار پارلمان این کشور (موسوم به توری) داشته است.

بر اساس گزارش روزنامه «تلگراف»، محور اصلی این دیدار محرمانه توافق تجاری واشنگتن با لندن پس از برگزیت بوده است.

به گزارش این رسانه، دیدار مذکور بیش از یک ساعت به طول انجامید و بولتون ضمن حمایت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا درباره توافق تجاری میان دو کشور ابراز امیدواری کرده است.

این درحالیست که در جریان سفر بولتون به انگلیس، وی با «مارک سدویل» همتای خود نیز دیدار داشته است.

این در حالیست که روز گذشته روزنامه گاردین اعلام کرده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که با دفاع از برگزیت خود را در صف مخالفین اتحادیه اروپا قرار داده است، ظاهراً این بار سراغ امانوئل ماکرون همتای فرانسوی رفته و به او پیشنهاد داده به ازای برقراری رابطه دوجانبه تجاری با واشنگتن، قید اتحادیه اروپا را بزند و راه خروج را در پیش بگیرد!

گفتنی است این پیشنهاد حین سفری که ماکرون در ماه میلادی آوریل به آمریکا داشت مطرح شد. نکته جالب آن است که ماکرون از بدو ورود به کاخ الیزه خود را مدافع سرسخت اتحادیه اروپا معرفی کرده و برای منافع جمعی حاصل از این اتحاد ارزش زیادی قائل است.