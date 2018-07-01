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۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۱۷

ساعت کاری ادارات دولتی گیلان تغییر کرد

ساعت کاری ادارات دولتی گیلان تغییر کرد

رشت- ساعت کار ادارات و دستگاه های اجرایی استان گیلان به دلیل افزایش دمای این استان تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اعلام هواشناسی مبنی بر افزایش دمای هوا و اطلاعیه شرکت توزیع برق گیلان مبنی بر افزایش مصرف برق در ساعات اوج بار روزانه و کاهش تولید برق نیروگاه های برق آبی کشور، با استناد به مصوبه جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ساعات کار ادارات دولتی این استان تغییر کرد.

براساس این اطلاعیه ساعت کاری در این استان گیلان از فردا (دوشنبه) ۱۱ تا ۳۱ تیر ماه سال جاری در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۳:۳۰ و در روزهای پنجشنبه از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر تعیین شد.

همچنین از دستگاه های اجرایی خواسته شده قبل از پایان ساعت اداری سیستم های سرمایشی و همزمان با پایان ساعت کاری سیستم های روشنایی و رایانه ای غیر ضروری را خاموش کنند.

کد مطلب 4335810

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