نیشابور به لحاظ تاریخی در زمره غنی ترین شهرهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مروارید ظهر یکشنبه در نشست با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نیشابور اظهار کرد: اگر ما اصفهان، شیراز و نیشابور را به عنوان سه ضلع تمدن داشته باشیم، نیشابور از این دو شهر تاریخی تر و فرهنگ غنی تر دارد.

وی افزود:بهترین تاثیری که امام هشتم (ع) در شهر نیشابور و فیروزه گذاشته است کرامتی است که در مردم این دو شهر نهادینه شده است.

مدیر کل ارشاد خراسان رضوی ادامه داد: ثبت روزهای ملی، حمایت از مردم است و دولت در بحث ثبت روزهای ملی ورود پیدا می کند تا این ثبت را به تمام جهان معرفی کند و در همین راستا روز ملی خراسان در شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح شده است و انشالله بزودی این ثبت انجام می شود.

جعفر مروارید در : گمشده امروز ما گفتگو است و ما امام رضا (ع) را به امام گفتگو می شناسیم، ما نیازمند هستیم در عرصه فرهنگ و هنر تفسیری سرآمد داشته باشیم تا در فرهنگ و هنر تحول ایجاد کند.

همچنین در این جلسه امام جمعه نیشابور نیز گفت: آنچه سفر امام رضا (ع) را ارزشمند می کند حضور علما و دانشمندان در آن زمان بود که تاثیر بسیار زیادی را گذاشت آن بستری که خیام ها و عطار ها را در نیشابور پرورانده است وجود علما و دانشمندان متعدد در نیشابور بوده اس.

حجت الاسلام سید قاسم یعقوبی اظهار کرد: نمازجمعه قرارگاه فرهنگی است و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بایدبرای این قرارگاه فرهنگی برنامه داشته باشد.