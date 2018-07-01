به گزارش خبرگزاری مهر، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «سی‌بی‌اِس» اعلام کرد: زمانی که آن دو (رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه) با هم دیدار کنند، می‌ بینیم که چه می‌ شود. احتمالاتی برای انجام مذاکراتی گسترده‌ تر برای کمک به خارج کردن نیروهای ایرانی از سوریه و بازگرداندن آن‌ ها به ایران وجود دارد.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید ادامه داد: این گام قابل توجهی رو به جلو خواهد بود. این کار را انجام می دهیم تا با روسیه به یک توافق برسیم، این امکان‌پذیر است.

وی افزود: این بیش از ۷ سال است که در سوریه ادامه دارد. اما اکنون حضور ایران در سوریه و عراق و رسیدن آن‌ ها به لبنان و ارتباط با حزب‌ الله که از ابتدا یک گروه مورد حمایت ایران بوده [را شاهد هستیم].

«جان بولتون» در ادامه درباره بشار اسد رئیس‌ جمهوری سوریه نیز گفت: فکر نمی‌ کنم اسد مسأله راهبردی باشد، به نظر من، ایران مسأله راهبردی است. فقط ادامه برنامه تسلیحات هسته‌ ای آن نیست، بلکه حمایت وسیع آن‌ ها از تروریسم بین‌ المللی و نیروهای متعارف آن‌ ها در خاورمیانه است. می خواهم بگویم، این موضوع به صورت مبسوطی در دیدار دو رئیس جمهوری مورد بررسی قرار می گیرد؛ چراکه تصمیم رئیس‌ جمهور ترامپ برای خروج از توافق نامناسب هسته‌ ای، وضع دوباره تحریم‌ ها و شروع تحمیل فشار بسیار بیشتر بر ایران، تأثیر بسیار زیادی برای تصمیم‌گیری آن‌ها دارد.



مشاور امنیت ملی آمریکا درباره کره شمالی نیز اعلام کرد: می توانیم خلع سلاح هسته ای و برنامه موشکی کره شمالی را در طول یک سال به انجام برسانیم.