به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شیخ الاسلامی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه کشاورزی مشگین‌شهر افزود: این طرح با هدف مبارزه و جلوگیری از خسارت های ناشی از سرمازدگی و تگرگ در این شهرستان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به خسارت‌های سنگین ناشی از سرمازدگی و تگرگ در حوزه باغداری این شهرستان تصریح کرد: براین اساس طرح تغییر الگوی کشت با ترویج و توزیع ارقام مقاوم با صرفه اقتصادی بالا برای کشاورزان و باغدارن در قالب برنامه پنج ساله در مشگین شهر اجرا می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی مشگین‌شهر خسارت های ناشی از سرمازدگی و تگرگ به باغداران این شهرستان را طی سال جاری بیش از ۴۹۲ میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: خسارت های ناشی از این عوامل طبیعی سالانه در مشگین شهر رخ می داهد لذا لازم است به سمت توسعه کشاورزی پایدار سوق پیدا کنیم.

وی در این خصوص به توسعه کشت پسته، زعفران، عناب، سماق و نیز توسعه گیاهان دارویی با توجه به قابلیت‌های منطقه تاکید کرد و توسعه آن را در رشد اشتغالزایی و اقتصادی منطقه تاثیرگذار خواند.

شیخ الاسلامی یکی از برنامه‌ریزی‌های مهم در راستای تغییر الگوی کشت در این شهرستان را توسعه کشت گیاهان دارویی عنوان کرد و یادآور شد که در این راستا امسال بالغ بر ۱۷۰ هکتار از اراضی مشگین شهر به زیر کشت گاهان دارویی نظیر گل گاو زبان، آویشن و... رفته است.