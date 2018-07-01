به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، ولی اله سیف، درباره نشست عصر امروز با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از عملکرد و تصمیمات ارزی بانک مرکزی به نمایندگان ارائه شد.

وی با یادآوری اینکه ۴ گروه کالایی برای تامین ارز در نظر گرفته شده است که بر این اساس ارز کالاهای اساسی و مهم با استفاده از ارز حاصل از فروش نفت تامین می شود، ادامه داد: ارز مورد نیاز کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانه ها از منابع ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی مانند صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی از طریق سامانه ارزی نیما تامین می شود.

سیف ادامه داد: همچنین مقرر شد ارز گروه سوم کالایی از طریق منابع ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به صورت توافقی از طریق بازار الکترونیکی و تحت نظارت تامین شود که پیش بینی می شود تا ۴ روز آینده این مهم عملی شود و گروه چهارم کالایی نیز مربوط به کالاهای ممنوعه است.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود که قیمت سکه منطقی شود، تصریح کرد: براساس برنامه ریزی ها سکه های طلای پیش فروش شده می تواند تبدیل به گواهی سپرده شود تا در بورس گواهی سپرده، معامله شود، در این راستا با بورس توافقاتی صورت گرفته تا امکان خرید و فروش مذکور فراهم شود.

رئیس بانک مرکزی در پایان یادآور شد: بانک مرکزی تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد و در این راستا بخش نظارتی با بانک هایی که نرخ سود را به صورت غیرمتعارف تغییردهند برخورد می کند.