دفاتر خدمات قضایی در شهرستان سروستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین افتتاح دفتر خدمات قضایی شهرستان سروستان معاون قضایی و برنامه ریزی رئیس کل دادگستری استان فارس با تبریک هفته قوه قضائیه به سنگربانان عدالت تصریح کرد: هجمه هایی که امروز به قوه قضائیه وارد می شود بی شباهت به دوران اوائل انقلاب نیست و همان گونه که به شهید مظلوم دکتر بهشتی و قوه قضائیه توطئه ها وهجمه هایی صورت می گرفت امروز نیز دستگاه قضایی مصون از هجمه ها وتبلیغات دشمن نبوده ونیست با این تفاوت که امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی به درخت تناوری تبدیل شده است.

سید عبدالنبی نجیبی با بیان این که مسئولان باید ارتباط خود با مردم را به بیشترین حد برسانند خاطرنشان کرد: در همایش سراسری قوه قضائیه که باحضور سران سه قوه و مسئولان قضایی برگزار شد و همچنین در دیدارمسئولان عالی دستگاه قضایی بارهبر فرزانه انقلاب در فرمایشات معظم له تأکید شد تا خدمات کل نظام بویژه دستگاه قضایی و اقدامات صورت گرفته به نحوی باشد که تأثیر گذار باشد و به مردم منتقل و تشریح شود و در عین حال برخوردهایی که درون قوه قضائیه با معدود افراد فاسد انجام می شود به مردم اطلاع رسانی شود.

وی با بیان این که بزرگترین سرمایه هر کشوری اعتماد عمومی متقابل مردم و مسئولین است گفت: اعتماد عمومی متقابل میان مردم و مسئولان در اصطلاح سرمایه اجتماعی تلقی می شود و سرمایه اجتماعی عبارتی متداول و متعارف بوده و شاخص هایی برای آن در تمام دنیا نوشته شده است ؛ امیدواریم با اقدامات و تلاش از سوی مسئولان بویژه مسئولان اجرایی موجبات رضایتمندی مردم فراهم آید.

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان فارس تأسیس دفاتر خدمات قضایی را راهکاری در راستای خدمات رسانی بهتر به مردم در جهت افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل بین مردم و مسئولین دانست و گفت: تجربه نشان داده هر کاری که با مشارکت مردمی نباشد ابتر وناقص است و دفاتر خدمات قضایی به منظور ارتقاء مشارکت مردم در نظام عدالت طراحی شده است.

نجیبی در آئین افتتاح دفتر خدمات قضایی شهرستان سروستان هدف از تأسیس دفاتر خدمات قضایی را تکریم ارباب رجوع با سپردن کار به مردم ، حفظ کرامت ارباب رجوع به نحو بهتر و همچنین ارتقاء کیفیت کارها نسبت به گذشته دانست.

وی با اشاره به دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر پلیس +۱۰و غیره در سایر ادارات و سازمان ها تأسیس دفاتر خدمات قضایی از سوی قوه قضائیه طی چند سال گذشته را اقدامی مشابه و همسو با اقدام سایر ادارات دانست و یادآور شد: هدف از تأسیس این دفاتر این است تا افرادی از جنس خود مردم که در مقابل مردم احساس مسئولیت بیشتری دارند برای کار مردم گمارده شوند تا میزان رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی بیشتر شود.

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان فارس به برخی از فواید دفاتر خدمات قضایی در حوزه های قضایی اشاره کرد و گفت: با ایجاد این دفاتر سعی داریم محیط بهتر مناسب ترچه از لحاظ سرمایش و گرمایش،آب آشامیدنی ، صرف زمان و وقت انجام کار ارباب رجوع شرایط بهتری و راحت تری فراهم گردد.

نجیبی در ادامه افزود: با تأسیس این دفاتر مردم به راحتی می توان با زمان بندی کار و مدیریت صحیح از سوی این دفاتر به شخص گفته شود در زمان و ساعت مشخصی مراجعه کند و بدین نحو باعث می گردد وقت کمتری از مردم تلف شود.

وی با بیان این که باید در دفتر خدمات قضایی یک نوع ارشاد و معاضدت اتفاق بیافتد و تا کنون نیزارشاد و معاضدت در دستگاه قضایی بوده است اما به لحاظ کثرت کار در دستگاه قضایی با مطلوبیت کامل امکان آن فراهم نبوده، گفت: در دفاتر خدمات قضایی برای شکایت های مردم ، برای کارهای حقوقی یک سری قالب های از پیش تعیین شده فراهم آمده است تا فردی که به عنوان مثال می خواهد درخواست خلع ید و یا دادخواست مهریه بدهد شکل دادخواست به شکل و قالب خاص در اختیار آن فرد قرار گیرد.

معاون قضایی و برنامه ریزی رئیس کل دادگستری فارس با بیان این که دفاتر خدمات قضایی جزئی از تشکیلات قضایی است و تشکیلات قضایی باید بی طرف باشد یادآور شد: دفاتر خدمات قضایی نمی توانند کار وکالت کنند و مانند یک وکیل اصحاب دعوی را علیه همدیگر راهنمایی کنند چرا که بر خلاف عدالت قضایی است وراهنمایی تا جایی که احساس نشود دفاتر خدمات قضایی در کسوت وکیل آمده بلا مانع است.

نجیبی به یکی دیگر از محاسن دفاتر خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: در محاسبه هزینه دادرسی در دفاتر خدمات قضایی هزینه دادرسی محاسبه بسیار شفاف صورت می گیرد به نحوی که موقع محاسبه پرینت نهایی گرفته می شود و میزان هزینه دادرسی در ذیل دادخواست نوشته و به صورت شفاف به طرف مقابل اعلام می گردد.

وی در ادامه یادآور شد: در دادخواست ها الزام به تایپ آن نبود اما دادخواست ها در دفاتر خدمات قضایی به صورت تایپی و مرتب و شکل دادخواست ها از لحاظ خواندن و مطالعه در دادگستری وضعیت بهترو پرونده ها شکل منظم تری به خود می گیرند.

وی فایده دیگر اقدامات دفاتر خدمات قضایی را آرشیو الکترونیکی آن دانست و گفت: زمانی که از سنگ بنای پرونده مستندات خواهان در داخواست اسکن و در سیستم ذخیره و دادخواست را ضبط می کنیم برای همیشه در سیستم می ماند و چنان چه ناخواسته پرونده ای مفقود شود سوابقی از پرونده در سیستم وجود دارد.

معاون قضایی و برنامه ریزی رئیس کل دادگستری فارس فایده اساسی دفاتر خدمات قضایی را ارتقاء ابلاغ الکترونیک دانست و گفت: در حال حاضر چون نسخه دوم دادخواست و ضمائم اسکن نمی شود و در سیستم وارد نمی گردد به صورت الکترونیکی نمی شود آن را به طرف مقابل ابلاغ کرد اما از این به بعد با تایپ نسخه ثانویه دادخواست و اسکن کردن مدارک خواهان تعداد ابلاغات الکترونیکی بیشتر خواهد شد.

نجیبی با بیان این که ۷۰ درصد از ابلاغات در استان فارس به صورت الکترونیکی ابلاغ می شود تصریح کرد: ابلاغات الکترونیکی در رفع اطاله دادرسی بسیار مؤثر است چرا که باعث می شود افراد بدون لزوم مراجعه به دادگاه و بدون صرف وقت و هزینه به اوراق قضایی و روند رسیدگی به پرونده دسترسی داشته باشند .

وی در ادامه خاطر نشان کرد: آن ۳۰ درصد از پرونده های استان نیز که به صورت الکترونیکی ابلاغ نمی شوند ابلاغاتی هستند که ضمیمه دارند و امکان اسکن و یا تایپ این ضمیمه ها وجود ندارد و به صورت عادی از سوی مأمور ابلاغ و با صرف هزینه و زمان به طرف مقابل برسد که روش مطمئنی نیست چرا که ممکن است ابلاغات به صورت الصاقی انجام شود و نهایتاً کیفیت ابلاغ فیزیکی لزوما کیفیت متقن و مطمئنی نیست .

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان فارس در آیین افتتاح دفتر خدمات الکترونیکی شهرستان سروستان با بیان این که در حال حاضر ۳ مورد خدمات در دفاتر قضایی به مردم ارائه می دهیم گفت: پرونده های حقوقی ،اظهار نامه ها و تجدید نظر خواهی ها و در خصوص پرونده های کیفری هنوز به دفتر خدمات قضایی ارجاع و محول نشده و در برنامه ریزی های قوه قضائیه و در برخی از حوزه های قضایی به صورت پایلوت و نمونه این کار شروع شده است.