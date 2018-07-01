به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی ان بی سی، هوتن یزهاری، کارشناس آمریکایی مریل لینچ اعلام کرد که تلاش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای اختلال در صادرات نفت ایران می‌تواند به زودی قیمت نفت را به بالای ۹۰ دلار برای هر بشکه برساند.

افت فراتر از انتظار ذخیره‌سازی نفت در آمریکا، اختلال در تولید نفت کانادا، نگرانی درباره صادرات نفت لیبی در کنار تلاش ترامپ برای تحریم صادرات نفت ایران، سبب شدند قیمت نفت خام در هفته گذشته به بالاترین حد در چند سال اخیر نزدیک شود.

یزهاری گفت: فضای کنونی قیمت نفت بسیار جذاب است و دیدگاه مؤسسه ما این است که قیمت نفت تا پایان سه ماهه دوم سال آینده میلادی به ۹۰ دلار می‌رسد.

وی افزود: ما به سوی شرایطی حرکت می‌کنیم که اختلال در عرضه نفت در همه جای دنیا مشهود است و البته ترامپ در تلاش برای منزوی کردن ایران و وادار کردن متحدان آمریکا به توقف خرید نفت از ایران، بسیار فعال بوده است.

از سوی دیگر، کارشناسان مؤسسه انرژی اسپکتس اعلام کردند: عربستان درباره توقف عرضه نفت ایران و جهش محتمل قیمت نفت، واقعا نگران است و شاید حتی وحشت‌زده است، موضوعی که نمی‌تواند به طور علنی اعلام کند.