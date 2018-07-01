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۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۲

طی سال جاری انجام شده است؛

پرداخت ۴ میلیارد تومان زکات توسط کشاورزان استان تهران

پرداخت ۴ میلیارد تومان زکات توسط کشاورزان استان تهران

ری- مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی گفت: طی سال جاری تا کنون ۴ میلیارد تومان زکات توسط کشاورزان استان تهران پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغرصالح‌آبادی بعد از ظهر یکشنبه در همایش ترویج فرهنگ زکات که با حضور  مهندسان کشاورزی و اعضای شورای زکات استان تهران در سالن جهاد کشاورزی ری برگزار شد طی سخنانی با اشاره به سنت حسنه زکات اظهار داشت: فرهنگ و سنت زیبای زکات همواره راهی برای فقر زدایی از محرومین و طبقه آسیب چذیر جامعه بوده است.

صالح آبادی در ادامه با اشاره به اینکه کشاورزان استان تهران همواره در پرداخت زکات پیش قدم و استوار بوده اند افزود: سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد  و ۶۰۰ میلیون تومان زکات توسط کشاورزان استان تهران جمع آوری شده است.

صالح‌آبادی زکات جو و گندم دیم را ۱۰ درصد و زکات کشت آبی را ۲۰ درصد  اعلام کرد و اظهار داشت: بدون شک عمل به این فریضه موکد دین مبین اسلام می تواند در رفع بسیاری از تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی با بیان اینکه کشاورزان استان تهران ۱۴۰ هزار تن گندم و جو محصول در سال جاری برداشت کرده اند گفت: زکات امسال کشاورزان تا کنون ۴ میلیارد تومان بوده است و امیدواریم این رقم نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری پیدا کند تا بتوانیم این مبلغ را برای محرومین و بخش اندکی هم برای کارهای عمرانی در روستاهای استان تهران هزینه کنیم.


 

کد مطلب 4335881

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