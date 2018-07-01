تشریح طرح های حمایتی از بازنشستگان/ تاکید بر افزایش نشاط سالمندان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قاسمی مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در این مراسم با بیان اینکه چند طرح حمایتی از بازنشستگان شهرداری در مراحل نهایی تدوین و اجرایی شدن است گفت :طرح پایش سلامت بازنشستگان با کمک شرکت شهر سالم پیگیری می شود که در این طرح تست های کلینکی از بازنشستگان گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین احداث مجتمع پیشگیری و غربالگری سرطان ویژه بازنشستگان شهرداری در حال پیگیری است که امیدوارم تا پایان سال به نتیجه برسد و اگر ظرفیت این مجتمع اجازه داد سایر شهروندان نیز امکان استفاده از آن را خواهند داشت.

مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران تاکید کرد: بازنشستگان ذخایر فکری سازمان هستند وما بدنبال آن هستیم که در فرایندهای تصمیم گیری از این ذخایر فکری بهره ببریم.

قاسمی با تاکید بر اینکه آئین نامه بهداشت بازنشستگان و کارکنان در حال تدوین است، ادامه داد: همچنین طرح بانک خدمت بازنشستگان نیز در حال تدوین است که در این طرح بازنشستگان خدمات مورد نیاز خود مانند همراهی در سفر یا خدمات نگهداری و ... را دریافت کنند .

وی در ادامه با بیان اینکه هزار و ۱۹۶۷ نفر در پنجمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران شرکت کرده اند که از این میان ۱۳۷۷نفر مرد و ۵۹۰ نفرزن هستند، تصریح کرد: برخی از ثبت نام کنندگان در چند رشته ورزشی ثبت نام کرده و به رقابت می پردازند که با این حساب بازنشستگان در این المپیاد در ۴ هزار و ۴۷۱ نفر- رشته رقابت خواهند کرد.

مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در پایان اعلام کرد کرد:ششمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران در بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

در ادامه این مراسم ولی الله شجاع پوریان معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تهران با اشاره به به اینکه شهردار تهران برای حفظ منافع شهر مجبور بودند در هیئت دولت باقی بمانند؛گفت:شما به خوبی می دانید که منافع مردم و شهروندان تهرانی امروز نیاز جدی به حمایت و پیگیری دارد.

وی با اشاره به تکریم سالمندان که در آموزه های دینی و ادبیات کهن ما ایرانیان وجوددارد؛ افزود: در احادیث و روایات متواتر، تکریم بزرگان تاکید شده وامام صادق (ع) تاکیدکردند بزرگان خویش را تکریم کنید.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه توجه به سالمندان که منبع تجربه، دانش و بزرگی هستند نشانه وجود جامعه ای سالم است؛ گفت: در جامعه ایرانی، سالمندان نقش داوری مطمئن در حل و فصل مشکلات خانوادگی را برعهده دارندکه متاسفانه باید تاکید کرد به دلیل ترویج باورهای غربی این نقش مهم امروزه قدری کمرنگ تر از گذشته شده است.

شجاع پوریان اضافه کرد: سالمندان گنجینه هایی از تجربه، دانش و مهارت هستند و باید این کانون های محبت را به عنوان سرمایه حفظ کنیم.

وی با بیان اینکه نه تنها در تهران بلکه در سطح ملی باید مدل سالمند منفعل وگوشه گیر را به مدل سالمند فعال وموثر تغییر دهیم، افزود: در جامعه سالم، سالخوردگی فعال یکی از محورهای توسعه است و سالمندان باید در عرصه های ورزشی، انجمن های مردم نهاد و زندگی شاد و پرنشاط حضور داشته باشند.

معاون شهردار تهران با اشاره به دو مصوبه و سند بالادستی شهر دوستدار سالمند و شهر دوستدار کودک گفت: باید محورهای این دو سند را فعال کرد و خدمات لازم را برای این دوقشر فراهم کنیم.

وی همچنین پیام شهردار تهران را به پنجمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران قرائت کرد.

در متن پیام محمدعلی افشانی به این المپیاد آمده است «اکنون که به لطف الهی شاهد آغاز پنجمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران به عنوان یکی از مهمترین و ارزشمندترین رویدادهای ورزشی برای کارکنان سابق و بازنشستگان معزز شهرداری تهران هستیم فرصتی ارزشمند حاصل شد تا در عمل نشان دهیم بازنشستگی پایان راه نیست بلکه تولد دیگری است. بازنشستگی انزوا و گوشه گیری نیست بلکه فصل نوینی از زندگی پس از ۳۰ سال خدمت صادقانه است. بازنشستگی یعنی فرایند سازگاری با شرایط تازه اجتماعی و فرهنگی و در حقیقت قبول نقش اجتماعی جدید برای بازنشستگان عنوان شهروندان خبره و ارشد شهر است. و قطعا از اهداف راهبردی این المپیاد ورزشی ایجاد فرهنگ سلامتی، افزایش نشاط و شادی، احیای مشارکت اجتماعی و ارتباطات فردی و گروهی با پیشگیری از ابتلا به بیماری ها است. لذا از آنجا که امر مهم ورزش نقش مثبتی در ارتقای کیفی زندگی بازنشستگان ایفا می کندو قطعا موجب افزایش اعتماد به نفس و رشدروابط اجتماعی می شود لذا بازنشستگان بایستی فرصت تغییر سبک زندگی و ایجاد سلامت جسم، روح و روان را در این رویداد ورزشی را مغتنم بشمارند و بیشترین بهره را ببرند. درنهایت نیزهمگی غایت های این امر مهم و استراتژیک یعنی حرکت در مسیر سلامت جامعه بازنشستگان شهرداری تهران را شاهد باشیم.»

در ادامه این مراسم محمود میرلوحی معاون اجرایی و عضو شورای شهر تهران با ابراز خشنودی از حضور در میان افرادی که ۳۰ سال به مردم و شهروندان تهرانی خدمت کرده اند گفت: این همایش ورزشی، نشاط و سلامتی بازنشستگان را افزایش داده و امیدوارم این فضای پرنشاط به تمام شهر پمپاژ شود و ما شاهد چهره شاداب و پرنشاط شهروندان باشیم.

در ادامه ابراهیم شیخ معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با بیان اینکه در جوامع توسعه یافته توجه ویژه ای به سالمندان می شود زیرا سالمندان منشاء تفاهم بین نسلی هستند، گفت: سالمندان پویا سبب تفاهم نسل های مختلف با یکدیگر هستند و زندگی مسالمت آمیز را به نسل های بعد از خود یاد می دهند. سالمندان منتقل کننده تجربه های ارزشمند برای زیست بهتر هستند لذا خوشحالم در این مراسم ۴ نسل را در کنار هم می بینم.

وی با اشاره به برنامه هایی که در جهت پیشگیری از بیماری ها و درمان سالمندان اندیشیده شده گفت: امیدواریم ذخایری که از بازنشستگان برای شهرداری بدست آمده به پاک ترین شیوه، کارآمدترین روش و شفاف ترین شکل درخدمت شما عزیزان قرار گیرد. این رویداد اولین رویداد ورزشی شهرداری پس از جام جهانی است که در آن جوانان عزتمند ایرانی ۲۷۰ دقیقه سخت را در آن سپری کردند.

افشین حبیب زاده معاون نظارت و عضو شورای شهرنیز در این مراسم با بیان اینکه مدیریت شهری بدنبال پیگیری مطالبات جامعه بازنشستگان است گفت: امیدواریم در حد توان خود زمینه های رفاهی و رضایت شما را فراهم کنیم. همچنین مسائل معیشتی و درمانی شما مورد توجه خاص قرار گیرد.

پنجمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران با حضور بیش از ۶ هزار بازنشسته،خانواده های آنان و برخی از معاونان شهردار، اعضای شورای شهر و مدیران ارشد سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی افتتاح شد که برگزاری آن تا ۲۲ تیرماه در ۱۴ رشته ادامه خواهد داشت.