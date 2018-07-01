به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در این اطلاعیه آمده است: امروز ما یک شکایت رسمی درباره بیانیه اشتباه و نادرستی که در نشست رسانه ای داوران در تاریخ 29 جون (هشتم تیر) بیان شد به فیفا ارسال کردیم. در آن جلسه داوران حاضر در پنل، در اطلاع رسانی دقیق به رسانه ها، نادرست عمل کرده و اعلام نکردند که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران درخواست رسمی به منظور شفاف سازی درباره پروتکل VAR در مرحله گروهی ارسال کرده است.

ما یک درخواست رسمی را به فیفا برای شفاف سازی درباره پروتکل VAR در بازیهای مرحله گروهی ارائه کردیم که این درخواست از طرف فیفا رد شد و مدارک آن نیز موجود است.

ما مدارک لازم برای اثبات ارائه درخواست رسمی خود را در اختیار داریم بنابراین خواهشمند است که فیفا بیانیه رسمی دقیق صادر کند و در آن اعلام شود که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران چنین درخواستی را در طول بازیهای مرحله گروهی ارسال کرده است.

ما تمام چارچوبهایی را که توسط ناظر مخصوص فیفا در بازیها اعلام شده بود، دنبال کرده و در حال حاضر خواهشمندیم که فیفا نیز آن را با دقت کامل در نظر گرفته تا هرگونه شک و شبهه ای که توسط اطلاعات قبلی از سوی آقای کولینا رییس کمیته داوران فیفا به رسانه ها انتقال داده شده بود، برطرف شود.