حل مسئله کمبود پرستار در دستور کار کمیسیون بهداشت مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مریم حضرتی، اظهارداشت: کمبود نیرو، یکی از مشکلات عمده پرستاری است که موجب عدم اجرای موفق قانون ارتقای بهره وری، قانون سختی کار و قانون بازنشستگی با سنوات 25 سال شده است.

وی افزود: در این راستا هفته گذشته جلسه ای با دعوت از نمایندگان سازمان نظام پرستاری و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در معاونت پرستاری برگزار شد و به دنبال آن این مسئله در دستورکار این هفته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفت.

حضرتی گفت: در جلسه این هفته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مسائل پرستاری با محوریت نیروی انسانی و با حضور معاونت پرستاری و با دعوت از رییس سازمان نظام پرستاری بحث و بررسی خواهد شد که نتایج آن متعاقبا به اطلاع جامعه پرستاری خواهد رسید.