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۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۲۲:۲۱

معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد؛

حل مسئله کمبود پرستار در دستور کار کمیسیون بهداشت مجلس

حل مسئله کمبود پرستار در دستور کار کمیسیون بهداشت مجلس

معاون پرستاری وزارت بهداشت، گفت: حل مسئله کمبود پرستار در دستور کار این هفته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مریم حضرتی، اظهارداشت: کمبود نیرو، یکی از مشکلات عمده پرستاری است که موجب عدم اجرای موفق قانون ارتقای بهره وری، قانون سختی کار و قانون بازنشستگی با سنوات 25 سال شده است.
وی افزود: در این راستا هفته گذشته جلسه ای با دعوت از نمایندگان سازمان نظام پرستاری و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در معاونت پرستاری برگزار شد و به دنبال آن این مسئله در دستورکار این هفته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفت.
حضرتی گفت: در جلسه این هفته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مسائل پرستاری با محوریت نیروی انسانی و با حضور معاونت پرستاری و با دعوت از رییس سازمان نظام پرستاری بحث و بررسی خواهد شد که نتایج آن متعاقبا به اطلاع جامعه پرستاری خواهد رسید.
کد مطلب 4335905
حبیب احسنی پور

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