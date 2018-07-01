تشکیل هیات های اندیشه ورزباهدف توسعه استان مرکزی درحوزه های مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی عصر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای ائتلاف برای توسعه استان مرکزی در جمع خبرنگاران هدف از تشکیل این جلسه را بهره مندی از ظرفیت نخبگان در تصمیم سازی برای حوزه های مختلف عنوان کرد و اظهار داشت: در این جلسه جمعی از مخاطبین عمومی و جمعی هم از ائتلاف ستاد انتخاباتی رئیس جمهور هم حضور داشتند.

وی افزود: شرکت کنندگان در جلسه شورای ائتلاف توسعه استان مرکزی نظرات و دیدگاه های خود را در زمینه توسعه همه جانبه استان مطرح کردند و از دیدگاهایشان آگاه شدیم و در نهایت مقرر شد هیات اندیشه ورز در حوزه های عمران شهری و روستایی، اقتصادی، صنعت و کشاورزی و در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با مسئولیت معاونین استاندار در حوزه های ذکر شده تشکیل شود.

وی ادامه داد: در این هیات های اندیشه ورز نخبگان حضور دارند و طی جلساتی که برگزار می شود نظرات جهت امر تصمیم سازی جمع بندی می گردد که در تصمیم گیری در مدیریت استان لحاظ می شود تا مدیران استان در اقداماتی که انجام می دهند از این بضاعت ارزشمند استان هم استفاده کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: این کار بسیار خوب و ارزشمندی است چرا که باید قبل از اینکه برای برنامه ریزی تصمیم گرفته شود و طرحی اجرایی شود، نظرات و پیشنهادات افراد نخبه و مجرب را کسب کنیم و از آنها در توسعه استان در همه زمینه ها استفاده شود.

حقیقی تصریح کرد: وقتی هیات های اندیشه ورز اقدامات خودشان را انجام دادند، ظرف دو ماه آینده در محضر استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی ارایه گزارش خواهیم کرد.

وی بیان داشت: طبیعی است چنانچه از افراد صاحب نظر در تصمیم سازی استفاد کنیم، قطعا موضوع پخته تر می شود و گلوگاه ها گرفته می شود و با بضاعت بهتر و منطقی تر می توانیم امور را اجرا کنیم. فرمانداران نیز باید از ظرفیت های نخبگان شهرستان ها بیشتر استفاده کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد خانه احزاب استان مرکزی گفت: خانه احزاب استان مرکزی آماده افتتاح است اما ثبت گروه ها و احزاب باید به حد نصاب برسند و از احزاب هم خواسته شده هرچه زودتر نسبت به ثبت اقدام کنند.

حقیقی عنوان کرد: امیدواریم ظرف یک ماه آینده کارهای لازم انجام شود و شاهد افتتاح خانه احزاب استان مرکزی باشیم.