به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ‌جمهور در ابتدا به روابط خوب ایران و ونزوئلا اشاره کرد و گفت: ایران و ونزوئلا دوستان بسیار خوبی برای یکدیگر هستند و خوشبختانه زمینه‌های زیادی برای گسترش ارتباطات و همکاری‌ ها وجود دارد.

وی افزود: اکنون نیز با استفاده از این پتانسیل‌ها، روابط ایران و ونزوئلا بسیار گسترده و رو به جلو است و در حدود 120 تفاهم نامه بین ایران و ونزوئلا به تصویب رسیده که بیش ازصد مورد آن در یک سال و چند ماه اخیر، به امضا رسیده است.

احمدی ‌نژاد ادامه داد: در حال حاضر بین ایران و ونزوئلا، چندین پروژه‌ مشترک مهم در عرصه‌ صنعت و نفت داریم که امیدوارم بتوانیم روابط خود را بیش از گذشته گسترش دهیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه کشور ونزوئلا برای ما خیلی مهم است و ما نیز یرای آنان مهم هستیم اضافه کرد: ما با ونزوئلا دو متحد مهم در عرصه جهانی هستیم.

وی همچنین به سفر خود به نیکاراگوئه اشاره کرد و گفت:‌ اخیرا در این کشور اتفاقات و وقایعی رخ داده و اکنون یک دولت مردمی در این کشور بر سر کار است، ما با این کشور دارای روابط خوب و گسترده هستیم و امیدواریم که روابطمان در پی این سفر گسترش بیشتری پیدا کند.

احمدی‌نژاد همچنین به سفر خود به کشور اکوادور اشاره کرد و گفت: این کشور نیز یکی از کشورهای مهم آمریکای جنوبی است و در این کشورنیزتحولات مهمی رخ داده و اکنون کسانی که در راس کار هستند، به دیدگاه‌ها و مواضع ما نزدیک هستند و ما لازم دیدیم که با این کشور ارتباط خود را گسترش دهیم و هماهنگی‌های بیشتری صورت بگیرد.

رئیس ‌جمهور ضمن بیان این مطلب که در حاشیه این سفر ملاقات‌های چندجانبه‌ای نیز با برخی از روسای جمهور کشورها خواهیم داشت، اظهارداشت: امید داریم که این سفر، زمینه را برای گسترش همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بین ایران و سه کشور ونزوئلا، نیکاراگوئه و اکوادور فراهم کند.

وی خاطر نشان کرد: اگر بخواهم اهداف این سفر را در یک جمله تشریح کنم، باید بگویم که در این سفر می‌خواهیم توافقاتی که قبلا انجام شده را پیگیری کنیم و توافقات جدیدی را نیز به تصویب برسانیم.

احمدی نژاد در پایان گفت: ما در این دیدارها به بررسی تحولات جهان خواهیم پرداخت و در مورد موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو می‌کنیم.