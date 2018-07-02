بازدید معاون هنری وزیر ارشاد از نمایشگاه نقش برجسته های هندسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید مجتبی حسینی عصر یکشنبه ۱۰ تیر از نمایشگاه «نقش برجسته های هندسی» محسن وزیری مقدم در نگارخانه اعتماد بازدید کرد.

حسینی درباره این نمایشگاه گفت: محسن وزیری مقدم از هنرمندان نوگری ایران، آثار ارزشمند نقشی و مجسمه دارد و آثار این نمایشگاه را که نقش برجسته های هندسی است در چند سال اخیر بر اساس طرح های خطوط موازی چند دهه قبل خود کار کرده است که در عین تداوم، بیانگر ایده هایی جدید با رنگ و فرم متفاوت است.

معاون هنری وزیر ارشاد بیان کرد: در فیلمی که در نمایشگاه نمایش داده می شود و مربوط به چند ماه پیش است، وزیری مقدم در حال ایجاد نقاشی شنی در ابعاد بزرگ است که نشان می دهد این هنرمند با علاقه و عشق به هنر فعالیت می کند.