ساخت و بازسازی ۸ امامزاده استان زنجان در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر جنتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، به طرح جامع بقاع متبرکه استان زنجان اشاره کرد و افزود: این طرح چند سال است که توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان در دست پیگیری است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ساخت و بازسازی هشت امامزاده استان در حال انجام است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه آستان مقدس امامزاده محمد (ع) حاج سیران با ۳۰۰ مترمربع در حال ساخت است، ادامه داد: کار تعمیر و مرمت ۱۰۰ متر از تربت‌خانه آستان مقدس امامزاده محمد (ع) حاج سیران انجام می‌شود و این طرح دارای پیشرفت ۷۰ درصدی است و برای انجام آن ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

جنتی تأکید کرد: کار ساخت و بازسازی بقاع متبرکه با بهره‌گیری از ظرفیت و کمک‌های مردمی انجام می‌شود.

وی افزود: وقف یک سنت حسنه است و باید جایگاه واقعی وقف در جامعه تقویت شود و ترویج فرهنگ وقف در جامعه ضروری است و اداره کل اوقاف در چهار حوزه کاری موقوفات، شناسایی، احیاء، افزایش بهره‌وری و اجرای نیات واقفان فعالیت می‌کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: رسانه‌ها نسبت به ترویج فرهنگ وقف در جامعه تلاش کنند و حفظ و نگهداری از موقوفات به‌عنوان یک اصل مهم باید موردتوجه همه آحاد جامعه قرار گیرد.