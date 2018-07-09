تبدیل کارگاه نمایش به واحد آکسسوآر/ هزینه هایی که هدر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در فاز دوم بازسازی مجموعه تئاتر شهر که در سال ۹۳ آغاز شد قرار بر این بود که سالن های این مجموعه نوسازی و بهسازی شوند و کارگاه نمایش مجموعه هم مورد بازسازی قرار گیرد و به عنوان پلاتواجرا در کنار ۲ پلاتوی تمرین دیگر در اختیار گروه های نمایشی باشد.

در زمان حضور اتابک نادری به عنوان رییس مجموعه، لابی سالن قشقایی افتتاح و همچنین در ورودی کارگاه نمایش از سمت این لابی ایجاد شد که همان زمان انتقاداتی مبنی بر از بین رفتن آکوستیک کارگاه نمایش و سالن قشقایی مطرح شد. نادری در همان ایام اعلام کرد که قرار است در ورودی مخصوصی برای کارگاه نمایش نصب شود که به لحاظ آکوستیک آسیبی به ۲ سالن اجرا نمی زند.

بعد از رفتن اتابک نادری و حضور پریسا مقتدی به عنوان رییس مجموعه تئاتر شهر، عبدالخالق مصدق به عنوان نماینده اهالی تئاتر در فاز دوم بازسازی مجموعه تئاتر شهر معرفی و قرار بر این شد که کارگاه نمایش تبدیل به یک پلاتواجرا شود و به همراه ۲ پلاتوی دیگر برای تمرین در اختیار گروه های نمایشی قرار گیرد.

در ۵ مهرماه سال ۹۳ پریسا مقتدی رییس وقت مجموعه تئاتر شهر طی مصاحبه ای با خبرنگار مهر، اعلام کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته بازسازی مجموعه از اول مهرماه وارد فاز جدیدی شده است و تالارهای قشقایی، سایه و کارگاه نمایش بازسازی، بهسازی و نوسازی خواهد شد که البته این موارد شامل مرمت، تعویض و ارتقای سیستم‌های نور، صدا، صحنه، تصویر، دیوارها، کف، صندلی‌ها، سیستم آکوستیک، اتاق‌های پشت صحنه و مواردی از این دست خواهد بود.

در ۱۳ مهرماه سال ۹۳ نیز مسعود معمار سرپرست دفتر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگویی با خبرنگار مهر درباره بازسازی کارگاه نمایش اظهار کرد: قبل از انقلاب این سالن ها عملا وجود نداشته اند و بعد از انقلاب به شکلی غیر استاندارد و بدون تهویه و ایمنی چند تیغه وسط سالن ها کشیده و چند صندلی زده‌اند و نام سالن بر آنها گذاشته اند.

وی ادامه داد: اگر اتفاقی برای فردی در یکی از این سالن ها بیفتد این کل مجموعه است که زیر سوال می رود بنابراین طی صحبت‌هایی که با معاونت هنری داشته ایم، قرار بر این شد که از بین پنج سالن موجود ۲ سالن را که مسایل ایمنی در آنها بیشتر رعایت شده است، حفظ کنیم. به این معنی که ۲ سالن برای اجرا و سه سالن برای تمرین داشته باشیم که البته یکی از سالن های نمایش قرار است کارکردی دومنظوره داشته باشد.

در طول فاز دوم بازسازی سالن های مجموعه تئاتر شهر بحث ایمنی بسیار مطرح بود و زمان برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر در سال ۹۳ علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه علی مرادخانی معاون وقت هنری وزیر ارشاد از روند بازسازی مجموعه تئاتر شهر بازدید کرد و در همان برنامه از کارگاه نمایش نیز بازدید و اعلام شد که قرار است بهسازی و تجهیز شود.

بعد از پایان بخش هایی از بازسازی مجموعه تئاتر شهر و بهره برداری مجدد از سالن های تئاتر مجموعه، اتفاقی متفاوت رقم خورد؛ اتفاقی که طی آن کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر تبدیل به واحد آکسسوآر تئاتر شهر و پلاتوی شماره ۱ تبدیل به پلاتواجرا شده و پلاتوی شماره ۲ نیز به عنوان تنها پلاتوی صرف تمرین تئاتر شهر مورد بهره برداری قرار گرفت.

این در حالی است که هیچگاه عنوان نشده بود که قرار است کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر تبدیل به واحد آکسسوآر مجموعه شود و پلاتوی شماره یک به شکل پلاتواجرا مورد بهره برداری قرار گیرد. در همان زمان بازسازی پلاتوهای یک و دو بازدیدی از آنها انجام و در توضیحی ارایه شد که کف پوش هر ۲ پلاتو ویژه تمرین تئاتر است و بر دیوارهای این ۲ پلاتو نیز مناسب تمرین گروه های تئاتری، آیینه نصب شده بود.

اما مشخص نیست که چرا کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر بعد از بازسازی و بهسازی تبدیل به واحد آکسسوآر شد؟ آیا این امر فقط به دلیل حفظ ایمنی مخاطبان انجام شد؟ آیا اجرای تئاتر در پلاتواجرای شماره یک مجموعه تئاتر شهر که دارای فضایی کوچک است به لحاظ ایمنی برای مخاطبان تئاتر شرایط مناسبی دارد؟

این موضوع را از مسعود معمار مدیر دفتر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جویا شدیم که وی درباره دلیل این تغییر به خبرنگار مهر گفت: در کل قرار بود که با توجه به بحث ایمنی، تعداد سالن ها را کاهش دهیم. در همان موقع طرح یک واحد مناسب برای آکسسوآر مجموعه مطرح بود. بر این اساس ما پلاتو اجرای یک و ۲ را به همراه واحد آکسسوآر طراحی کردیم.

وی درباره اینکه پیشنهاد این طراحی چگونه مطرح شد، اظهار کرد: این طرح با هماهنگی آقای مصدق و راهنمایی های ایشان اتفاق افتاد.

اینکه اگر تغییری در مجموعه تئاتر شهر رخ می دهد بر اساس حفظ نکات فنی و ایمنی باشد، نکته قابل قبولی است ولی اینکه پلاتواجرای شماره یک مجموعه تئاتر شهر که زیر حوض های محوطه مجموعه قرار گرفته به لحاظ ایمنی برای مخاطبان و گروه های تئاتری از کارگاه نمایش که ابعاد و فضای بیشتری داشت جای بهتری است، نکته ای است که مشخص نیست تا چه حد مورد بررسی قرار گرفته است.

اگر قرار بود که کارگاه نمایش تبدیل به واحد آکسسوآر مجموعه شود چرا بارها درباره نوسازی و بهسازی این سالن تئاتری مجموعه تئاتر شهر صحبت و هزینه شد؟