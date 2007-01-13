صنعت نفت عراق ملی نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا تصویب این قانون ( احتمالا به زودی و تا ماه آینده) را یک گام مهم در از بین بردن برخی درگیریها در عراق ارزیابی کرده است.

تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید در جمع خبرنگاران اعلام کرد:" قانون هیدروکربن قانونی است که به در آمدهای نفت و گاز طبیعی به عنوان یک منبع ملی می نگرد و درآمدها را در کشور توزیع می کند."

وی در پاسخ به این سوال که آیا این قانون به معنای ملی کردن صنعت نفت عراق است، گفت:"خیر؛ کاری که این قانون انجام

می دهد آن است که منافع را در سطح ملی جمع می کند."

این در حالی است که به نوشته روزنامه ایندیپندنت، غربی ها تلاش می کنند تا به صنعت نفت عراق آسیب بزرگی وارد کنند و از این راه منافع زیادی به دست آورند.

این روزنامه انگلیسی گزارش داد: دولت آمریکا در تدوین این قانون مشارکت کرده و بر اساس آن، قراردادهای 30 ساله ای را در اختیار شرکتهای بزرگ نفتی همچون BP ، " شل" و" اکسون" قرار می دهد تا نفت خام عراق را استخراج کنند و این اجازه را

می دهد تا شرکتهای خارجی در یک عملیات گسترده منافعی را کسب کنند.