مجهزترین مجتمع گردشگری ورزشی در چابهار احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری افزود: در جهت توسعه صنعت گردشگری و به منظور جذب گردشگران داخلی و خارجی مجتمع گردشگری ورزشی در چابهار احداث می شود.

محمد شریف ملک زاده گفت: سازمان در راستای رسیدن به توسعه پایدار در صنعت گردشگری و همچنین با توجه به چشم انداز 20 ساله قصد دارد تا با بهره مندی از تمام پتانسیل های مثبت برای توسعه گردشگری بهره گیرد.

وی خاطر نشان کرد: مجتمع گردشگری ورزشی چابهار نیز در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت انجام می شود.

ملک زاده تاکید کرد: تلاش های زیادی از سوی استاندارسیستان و بلوچستان و مسئولین شهر چابهار برای فراهم شدن مقدمات امر صورت گرفته است که بزودی فاز اول این پروژه آغاز می شود.