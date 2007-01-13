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۲۳ دی ۱۳۸۵، ۱۱:۰۲

مجهزترین مجتمع گردشگری ورزشی در چابهار احداث می شود

مجهزترین مجتمع گردشگری ورزشی در منطقه ای به مساحت 100هکتار در کنار ساحل زیبای چابهار احداث می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری افزود: در جهت توسعه صنعت گردشگری و به منظور جذب گردشگران داخلی و خارجی مجتمع گردشگری ورزشی در چابهار احداث می شود.

محمد شریف ملک زاده گفت: سازمان در راستای رسیدن به توسعه پایدار در صنعت گردشگری و همچنین با توجه به چشم انداز 20 ساله قصد دارد تا با بهره مندی از تمام پتانسیل های مثبت برای توسعه گردشگری بهره گیرد.

وی خاطر نشان کرد: مجتمع گردشگری ورزشی چابهار نیز در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت انجام می شود.

ملک زاده تاکید کرد: تلاش های زیادی از سوی استاندارسیستان و بلوچستان و مسئولین شهر چابهار برای فراهم شدن مقدمات امر صورت گرفته است که بزودی فاز اول این پروژه آغاز می شود.

کد مطلب 433663

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