به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود علی بخشی گفت: در راستای مبارزه با سارقان ساختمان های نیمه کاره و با اجرای سه طرح و اعزام گشت های هدفمند، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این طرح ها با تلاش ماموران، یک نفر سارق حرفه ای ساختمان های نیمه کار شناسایی و دستگیر و در تحقیقات فنی به ۳ فقره سرقت اعتراف کرد.

وی گفت: همچنین در ماموریت دوم نیز ماموران پلیس آگاهی با یک اقدام پیش دستانه یک نفر سارق ساختمان های نیمه کاره را شناسایی و دستگیرکردند که وی نیز به ۲ فقره سرقت از این ساختمان ها در شهر ملایر اعتراف و در ماموریت سوم نیز ماموران کلانتری سارق ساختمان نیمه کاره ای را شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ علی بخشی بیان کرد: هر ۳ متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس ملایر گفت: از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده موارد مشکوک بلافاصله با پلیس تماس بگیرند.