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۱۲ تیر ۱۳۹۷، ۸:۲۵

فرمانده انتظامی ملایر خبرداد:

دستگیری سارقان ساختمان های نیمه‌کاره در ملایر

دستگیری سارقان ساختمان های نیمه‌کاره در ملایر

ملایر - فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از دستگیری ۳ سارق ساختمان های نیمه کاره و کشف ۶ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود علی بخشی گفت: در راستای مبارزه با سارقان ساختمان های نیمه کاره و با اجرای سه طرح و اعزام گشت های هدفمند، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این طرح ها با تلاش ماموران، یک نفر سارق حرفه ای ساختمان های نیمه کار شناسایی و دستگیر و در تحقیقات فنی به ۳ فقره سرقت اعتراف کرد.

وی گفت: همچنین در ماموریت دوم نیز ماموران پلیس آگاهی با یک اقدام پیش دستانه یک نفر سارق ساختمان های نیمه کاره را شناسایی و دستگیرکردند که وی نیز به ۲ فقره سرقت از این ساختمان ها در شهر ملایر اعتراف و در ماموریت سوم نیز ماموران کلانتری سارق ساختمان نیمه کاره ای را شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ علی بخشی بیان کرد: هر ۳ متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس ملایر گفت: از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده موارد مشکوک بلافاصله با پلیس تماس بگیرند.

کد مطلب 4336636

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