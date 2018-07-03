به گزارش خبرگزاری مهر، دور مقدماتی مسابقات پنج وزن نخست کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان شب گذشته در شهر زاگرب کرواسی به پایان رسید که در نهایت محمدرضا قیاسی و امیرحسین زارع به دیدار فینال اوزان ۸۰ و ۱۱۰ کیلوگرم راه یافتند. محمد کریمی در دیدار رده بندی وزن ۶۵ کیلوگرم حضور دارد و مهدی ویسی باید کار خود را در گروه بازنده ها ادامه دهد.

نتایج کشتی‌گیران کشورمان در روز نخست این رقابت ها به شرح زیر است:



در وزن ۴۸ کیلوگرم مهدی ویسی در دور نخست مقابل ویپول تورات از هند با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد نیز آلین سیورسی از مولداوی را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد. ویسی در مرحله بعد مقابل علی حسن امیرلی از آذربایجان با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، وی به گروه بازنده ها رفت تا ابتدا در این گروه مقابل برنده کشتی گیران ژاپن و بلاروس قرار گیرد و در صورت پیروزی برای کسب مدال برنز به مصاف گگلاشویلی از گرجستان برود.



در وزن ۵۵ کیلوگرم سجاد گودرزی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر وادیل بریگول از مولداوی را شکست داد. وی در دور بعد مقابل فرهات کلیچ از ترکیه با نتیجه ۷ بر ۵ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر ترک در مرحله یک چهارم نهایی، گودرزی از دور رقابت ها کنار رفت.



در وزن ۶۵ کیلوگرم محمد کریمی در دور نخست کریستوفوروس لویزیدیس از یونان را با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب کرد. وی در دور بعد سولدوخو اولونبایار از مغولستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت. کریمی در دور بعد مقابل ساتو ماساکی از ژاپن با نتیجه ۶ بر ۵ به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل توران بایراموف از آذربایجان با نتیجه ۸ بر ۲ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد.



در وزن ۸۰ کیلوگرم محمدرضا قیاسی در دور اول مقابل باتماگنای انختوشین از مغولستان با نتیجه ۹ بر ۲ به پیروزی رسید. وی در دور بعد آبه ادوارد اسد از آمریکا را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد. قیاسی در دور بعد مقابل جاشوا موردین از آلمان با نتیجه ۱۲ بر صفر پیروز و راهی مرحله نیمه نهایی شد، وی در این مرحله سعداله آگایف از آذربایجان را با نتیجه ۶ بر یک از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. حریف قیاسی در دیدار فینال دمیتری الکانوف از کشور روسیه است.



در وزن ۱۱۰ کیلوگرم امیرحسین زارع در دور اول مقابل کیانگ لی از چین با نتیجه ۱۱ بر صفر به برتری دست یافت. وی در دور سوم استویان یوردانوف از بلغارستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. زارع در این مرحله مقابل اسلام اصلان گریویچ از آذربایجان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال به مصاف دانیل کرکولیت از آمریکا می رود.



بر اساس برنامه این رقابت ها مسابقات مرحله نیمه نهایی، کشتی گیران راه یافته به دیدارهای فینال، رده بندی و شانس مجدد پس از وزن کشی مجدد در صبح امروز ، ادامه مسابقات خود را تا مشخص شدن نفرات برتر دنبال خواهند کرد.