گروههای مسلح حومه درعا سلاح های خود را به ارتش سوریه تحویل میدهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، گروه های مسلح در شهر بصری الشام واقع در حومه شرقی درعا بعد از به دست آمدن توافق با دولت سوریه سلاح های سنگین خود را به نیروهای ارتش این کشور تحویل می دهند.

نیروهای ارتش سوریه تاکنون بخشی از تجهیزات نظامی گروه های مسلح مذکور را تحویل گرفته اند و قرار است این روند طی امروز (سه شنبه) ادامه پیدا کند.

این اقدام گروه های مسلح در خصوص تحویل دادن سلاح هایشان به ارتش سوریه بعد از گذشت ۲ هفته از آغاز عملیات گسترده ارتش این کشور علیه تروریستها در حومه درعا صورت می گیرد. گروه های مسلح به تازگی موافقت کرده اند تا کنترل شهر بصری الشام که یکی از شهرهای مهم برای مخالفان به شمار می آید را به ارتش سوریه تحویل دهند.