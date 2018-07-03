حضور نظامی فرانسه در آفریقا تداوم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپیگل، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه که برای نشست آفریقا به موریتانی سفر کرده با اشاره به سوء قصدها در مالی و اینکه تعدادی غیرنظامی کشته و شماری سرباز فرانسوی زخمی شدند، اظهار داشت: فرانسه حضور نظامی-امنیتی خود در آفریقا را ادامه خواهد داد.

این در حالی است که فرانسه از سال ۲۰۱۳ میلادی تعدادی از نظامیان خود را در کشور آفریقایی مالی مستقر کرده است که به زعم برخی صاحبنظران حضور فعال و موثری نداشته اند.

این روزنامه آلمانی همچنین احتمال داد که رئیس جمهوری فرانسه در راستای درخواست جدید اروپا از آفریقا گفتگوهایی را با برخی از مقامات آفریقایی در حاشیه این نشست انجام داده باشد.

گفتنی است صدراعظم اتریش در گفتگویی با بیان اینکه اروپا در آفریقا بدنبال کلید حل بحران مهاجرت است، خاطر نشان کرد: کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از مناسبات خود با کشورهای آفریقایی بهره جسته و فرصتی برای مشارکت بیشتر آفریقا برای کاهش بحران مهاجرت پیدا کنند. در این نشست ها رایزنی های ویژه ای میان ایتالیا-لیبی و اسپانیا-مراکش انجام خواهد شد.