ریزش روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ تار مو طبیعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آنچه که محققان طی سال‌های اخیر دریافته اند این است که می توان با استفاده از ترکیباتی علمی جلوی ریزش مو را گرفت. در این تحقیقات که توسط بخش علمی دانشگاه فریدریش شیلر آلمان صورت گرفته است، ترکیبی کشف شده که می‌تواند مستقیما با نفوذ در فولیکول مو آن را تقویت و از ریزش زودرس مو جلوگیری کند.

در مرحله اول این تحقیقات ، تلاش های آزمایشگاهی بر روی نمونه ریشه های موی زنده در محیط کشت بافت حاکی از این مطلب بود که کمپلکس کافئین می تواند با نفوذ به فولیکول مو در مهار عامل اصلی ریزش ارثی مو یعنی هورمون مردانه تسترون موثر واقع شود که باعث افزایش فاز رشد موها شده و به بقای آنها منجر می گردد.

فولیکول مو یک کیسه یا حفره ای از پوست است که در آن مو به طور منحصر به فرد وجود دارد. اصطلاح فولیکول از کلمه فولیس که یک لغت لاتین است گرفته شده و به معنای کیسه است. این یک ساختار پیچیده است که مسئول نسل فیبر مو و رشد مو است.

در مطالعات صورت گرفته چرخه رشد هر فولیکول مو حدود ۳ تا ۴ سال طول می کشد و این مدت زمان ممکن است با توجه به محل مو متفاوت باشد. بطور مثال برای موی ابرو تکمیل این چرخه حدود یک سال و نیم تا دو سال بطول می انجامد. متخصصین معتقدند که عوامل ژنتیکی و هورمون ها علل اصلی در طاسی فرد می باشند.

دانشمندان آلمانی موفق شده‌اند با استفاده از کمپلکس کافیین فولیکول مو را تحت تاثیر قرار دهند و ریزش ارثی مو را با استفاده از این ترکیب، تا حدود بسیاری متوقف کنند.

آنچه بسیار اهمیت دارد این است که فرمولاسیون این محصول باعث گردیده در زمانی کوتاه این مواد موثره از سطح پوست سر عبور کرده و با حداکثر جذب وارد فولیکول موها شوند زیرا صرفا وجود کافئین در یک شوینده باعث جلوگیری از ریزش ارثی نمی گردد و باید ناقل های اختصاصی که در فرمولاسیون محصول نهایی وجود دارند، ضامن انتقال مواد موثره از سطح پوست سر به فولیکول مو باشند.