  1. استانها
  2. همدان
۱۲ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۴

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان خبرداد:

کشف ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۵ نفر در همدان

کشف ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۵ نفر در همدان

همدان - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان از کشف ۳۰ کیلوگرم تریاک با لفافه و دستگیری ۵ نفر در این استان خبر داد.

سرهنگ هادی قزوینه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی اشراف اطلاعاتی ایجاد شده و انجام کار های اطلاعاتی چند ماهه بر روی یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر مشخص شد که این باند با استفاده از خودرو شخصی و در پوشش خانواده نسبت به تهیه و انتقال مواد مخدر از استان های مرکزی به همدان اقدام می کند.

وی افزود: کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان در یک اقدام هوشمندانه و دقیق قاچاقچیان را در ورودی شهر همدان شناسایی، دستگیر و از داخل خودرو آن ها ۳۰ کیلو گرم تریاک با لفافه کشف و ۵ نفر متهم دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان گفت: اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر باعث شده قاچاقچیان مواد مخدر نتوانند به راحتی به اهداف شوم و پلید خود برسند.

کد مطلب 4337362

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها