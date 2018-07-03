کشف ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۵ نفر در همدان

سرهنگ هادی قزوینه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی اشراف اطلاعاتی ایجاد شده و انجام کار های اطلاعاتی چند ماهه بر روی یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر مشخص شد که این باند با استفاده از خودرو شخصی و در پوشش خانواده نسبت به تهیه و انتقال مواد مخدر از استان های مرکزی به همدان اقدام می کند.

وی افزود: کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان در یک اقدام هوشمندانه و دقیق قاچاقچیان را در ورودی شهر همدان شناسایی، دستگیر و از داخل خودرو آن ها ۳۰ کیلو گرم تریاک با لفافه کشف و ۵ نفر متهم دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان گفت: اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر باعث شده قاچاقچیان مواد مخدر نتوانند به راحتی به اهداف شوم و پلید خود برسند.