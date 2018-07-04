به گزارش خبرنگار مهر، خبر اعزام تیم ملی والیبال به بازیهای آسیایی جاکارتا تصمیمی از سوی وزارت ورزش و فدراسیون والیبال است که خوب یا بد آن را باید پس از پایان مسابقات واکاوی کرد. اما سوالی که مطرح و ذهنها را پس از صحبتهای رئیس فدراسیون در رسانه درگیر کرده، درباره تهدید به ترک تیم ملی از سوی ایگور کوولاکوویچ است!
ابتدا قرار بود تیم «ب» به بازیهای آسیایی جاکارتا اعزام شود تا تمام توان فدراسیون برای حضور تیم ملی در رقابتهای جهانی باشد که این تصمیم به یکباره تغییر و خبر اعزام تیم ملی منتشر شد. احمد ضیایی در توضیح دلیل لغو تیم «ب» بیان کرد به دلیل اینکه سید عباسی قول صد درصد مدال طلا در جاکارتا را نداد و درخواست چهار بازیکن از تیم اصلی را داشت تا در بازیهای آسیایی زنگ تفریح نشود، ایگور کولاکوویچ نیز با در اختیار گذاشتن چهار بازیکن به تیم «ب» مخالفت و حتی تیم ملی را تهدید به ترک کرد!
اینکه کولاکوویچ چرا به راحتی تهدید به ترک تیم ملی می کند جای تامل دارد. مگر قرارداد او به چه صورت است که سرمربی تیم ملی در جلسهای که داورزنی، رئیس پیشین و احمد ضیایی رئیس حال حاضر فدراسیون والیبال تهدید به ترک می کند؟
نکته قابل تامل دیگر این است که وقتی داروزنی از ایگور کولاکوویچ قول قهرمانی را می گیرد با این پاسخ مواجه می شود:«This is sport. این ورزش است و در ورزش کسی قول صد درصد نمی دهد.»
پاسخی که تفاوت چندانی با صحبتهای سید عباسی ندارد اما با این تفاوت که سید عباسی مربی ایرانی کنار می رود و تیم «ب» منحل می شود و تیم ملی با هدایت ایگور کولاکوویچ در حالی نماینده والیبال ایران در بازیهای آسیایی جاکارتا می شود که شهریور ماه مسابقات مهم جهانی را نیز در پیش دارد.
تهدید کولاکوویچ در حالی اثر گذار شد که حتی قول مدال طلا را نیز نداده است! باید دید مشکل کجاست که تهدید مربی خارجی اینگونه اثرگذار می شود؟
