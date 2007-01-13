معادل سازی واژگان مخابراتی بیگانه به زبان فارسی

به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس اعلام گروه واژه گزینی مرکزتحقیقات مخابرات ایران که نزدیک به ده سال درزمینه معادل سازی واژه های جایگزین فعالیت دارد ، واژه های انتخابی برای تصویب نهایی در اختیار فرهنگستان زبان وادب فارسی گذاشته شده و قرار است پس از نهایی شدن کاربردی شود .

لازم به ذکر است در کتابی که با عنوان واژه نامه مخابرات در دو شکل فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی در سال منتشر شده تعداد زیادی از واژه های گزینش شده در آن به چاپ رسیده و در اختیار کاربران وعلاقمندان قرار گرفته است .

همچنین اصطلاحات انتخاب شده هم اینک درمجلات تخصصی ، گزارشات علمی و دروس دانشگاهی به کار می رود ، روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات ایران درپایان اعلام کرد که این گروه کاری همچنان به فعالیتهای خود ادامه می دهد و قصد دارد تبدیل واژه نامه به فرهنگ یعنی به کاربردی تعاریف بر اساس چند مرجع و منبع معتبر خارجی و دانش و اطلاعات دانشمندان ایرانی را به عنوان برنامه های آینده خود دنبال نماید .