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۲۳ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۱۷

در مرکز تحقیقات مخابرات ایران صورت گرفت ؛

معادل سازی واژگان مخابراتی بیگانه به زبان فارسی

معادل سازی واژگان مخابراتی بیگانه به زبان فارسی

بیش از پنجهزار واژه معادل اصطلاحات مخابراتی بیگانه از سوی گروه واژه گزینی مرکز تحقیقات مخابرات ایران انتخاب و برای تصویب در اخبار فرهنگستان زبان وادب فارسی گذاشته شد .

به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس اعلام گروه واژه گزینی مرکزتحقیقات مخابرات ایران که نزدیک به ده سال درزمینه معادل سازی واژه های جایگزین فعالیت دارد ، واژه های انتخابی برای تصویب نهایی در اختیار فرهنگستان زبان وادب فارسی گذاشته شده و قرار است پس از نهایی شدن کاربردی شود .

لازم به ذکر است در کتابی که با عنوان واژه نامه مخابرات در دو شکل فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی در سال منتشر شده تعداد زیادی از واژه های گزینش شده در آن به چاپ رسیده و در اختیار کاربران وعلاقمندان قرار گرفته است .

همچنین اصطلاحات انتخاب شده هم اینک درمجلات تخصصی ، گزارشات علمی و دروس دانشگاهی به کار می رود ، روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات ایران درپایان اعلام کرد که این گروه کاری همچنان به فعالیتهای خود ادامه می دهد و قصد دارد تبدیل واژه نامه به فرهنگ یعنی به کاربردی تعاریف بر اساس چند مرجع و منبع معتبر خارجی و دانش و اطلاعات دانشمندان ایرانی را به عنوان برنامه های آینده خود دنبال نماید .

کد مطلب 433771

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