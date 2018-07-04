دلالان عرصه دریافت ارز دولتی را بر فعالان اقتصادی تنگ کردند

به گزارش خبرنگارمهر، سید کمال حسینی امروز سه شنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سالن شهدای استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه میانگین درآمد استان کمتر از متوسط کشوری است، گفت: میانگین درآمد مردم تهران ۲۲ میلیون و در کردستان۷ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان است‌.

وی با اشاره به اینکه سالانه به طور متوسط ۷۰ درصد بودجه به شرکت های بزرگ دولتی اختصاص داده می شود، عنوان کرد: به دلیل ماهیت دولتی بودن اقتصاد کشورمان، استان از ۶۶ درصد بودجه دولت بی بهره است.

وی اظهارداشت: ما فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار شرایط بحرانی کشور را بخوبی درک کردیم و بر اساس باور راسخی که داریم برای عبور از این شرایط تلاش خواهیم کرد.

رییس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی سنندج ادامه داد: در بخش خصوصی این باور وجود دارد که در جنگ اقتصادی بسر می بریم و با تحمل و استقامت در این حوزه نقش آفرین خواهیم بود.

حسینی با اشاره به اینکه در حق صنعت به عنوان پایدارترین حوزه اشتغال اجحاف شده است، اضافه کرد: قانون بهبود فضای کسب و کار نیمه جان در حال فعالیت است.

وی با بیان اینکه از خصلت صنایع کوچک هم می توانند تهدید و هم فرصت باشند، گفت: این صنایع با کمترین حمایت تقویت و با کوچکترین تهدید از پا در می آیند.

وی بیان کرد: برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی کار آفرینان ما اندر خم یک کوچه اند و دلالان در این رابطه عرصه را بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تنگ کردند.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی سنندج هم در این جلسه گفت: چهل سال از عمر انقلاب ما می گذرد. و در این سال ها بخوبی با فلسفه و اثرات تحریم آشنا شده ایم.

شجاعی عنوان کرد: در دوران جنگ که بدترین شرایط بر کشور حاکم بود واحدهای تولیدی ایجاد می شد و پا می گرفت.

وی ادامه داد: حال بعد از این سال ها واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری از چرخه تولید خارج می شوند و علت این مسئله مایه تعجب همه ما شده است.

وی عنوان کرد: اکنون عده ای از شرایط پیش امده سواستفاده کرده و اقدام به احتکار مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی کردند.

شجاعی ادامه داد: در بسیاری از موارد شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مواد اولیه ای که تولید داخل است هستیم.