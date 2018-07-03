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۱۲ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۵۶

مدیرعامل آتش نشانی کرمان:

حریق گسترده در کارخانه لاستیک بارز کرمان/۲۵ نفر آتش نشان اعزام شد

حریق گسترده در کارخانه لاستیک بارز کرمان/۲۵ نفر آتش نشان اعزام شد

کرمان - مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان از وقوع آتش سوزی گسترده در کارخانه لاستیک بارز کرمان خبر داد و گفت: تاکنون حریق در این کارخانه اطفاء نشده و عملیات در این زمینه ادامه دارد.

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع آتش سوزی گسترده در کارخانه لاستیک بارز خبر داد و اظهار کرد: گزارش وقوع این حادثه در ساعت سه و ۱۶ دقیقه بعدازظهر امروز به آتش نشانی اعلام شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون حریق اطفاء نشده است، افزود: آتش نشانان در تلاش برای اطفای حریق هستند.

عسکری با اشاره به اینکه آتش سوزی در انبار ضایعات این کارخانه به وقوع پیوسته است، اظهار کرد: در حال حاضر هفت ماشین آتش نشانی و ۲۵ آتش نشان به محل حادثه اعزام شده اند.

مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان گفت: علت وقوع این آتش سوزی مشخص نبوده و از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

کد مطلب 4337747

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