گرمای۵۰درجه برتن بیماران دیالیزی زلزله زده/دولت و خیرین ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، زمستان ۹۶ بود که زمین لرزه ای شدید، مناطقی از استان کرمانشاه به ویژه شهرستان سرپل ذهاب و روستاهای اطراف آن را لرزاند. در این این حادثه، تعدادی از هموطنان در این زلزله جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی نیز مصدوم و بی خانمان شدند.

در پی این حادثه، شاهد کمک های زیادی از طرف دولت و مردم نیکوکار به مردم زلزله زده بودیم. اما، واقعیت این است که با گذشت چند ماه از این حادثه دلخراش، مردم این مناطق هنوز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. در این بین، باید به نیازهای بیماران به خصوص بیماران کلیوی و دیالیزی، توجه ویژه ای داشت.

داریوش آرمان رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، از نیکوکاران و دولت برای ساخت ۱۵۰ واحد مسکونی بیماران دیالیزی و پیوند تمامی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه درخواست کمک کرد.

وی که اخیرا برای بررسی وضعیت بیماران تحت پوشش انجمن حمایت از بیماران کلیوی، به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه سفر کرده بود، گفت: همه امکانات انجمن حمایت از بیماران کلیوی در سراسر کشور بسیج خواهد شد تا مشکل مسکن بیماران دیالیزی و پیوند کلیه به خصوص در مناطق زلزله زده با جدیت و فوریت حل شود.

وی افزود: برای ما قابل قبول نیست که این بیماران علاوه بر تحمل رنج بیماری، با رنج های دیگری همچون هزینه های بالای دارویی و درمانی و مشکلات اسکان در چادر و کانکس آن هم در گرمای طاقت فرسای ۵۰ درجه مواجه باشند.

آرمان با بیان اینکه تصور و باور ما این بود که بخش زیادی از مشکلات مردم مناطق زلزله زده طی ماه های گذشته مرتفع شده باشد، ادامه داد: متاسفانه از حرف تا عمل برخی دست اندرکاران فاصله زیادی وجود دارد و به رغم تاکیدات رهبری و رئیس جمهوری مبنی بر اولویت رسیدگی و حل مشکلات مردم و به خصوص بیماران صعب العلاج در مناطق زلزله زده، همچنان شاهد هستیم که مردم صبور و رنج دیده، تابستان گرم را نیز در چادر و کانکس ها با کمترین امکانات و خدمات سپری می کنند.

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران، اظهار داشت: در بازدیدهایی که بنده و همکارانم از مناطق زلزله زده داشتیم، نشانه ای از آبادانی هایی که برخی دست اندرکاران مدعی آن هستند را ندیدیم و کارنامه درخشانی در رسیدگی به رنج و مشکلات مردم این منطقه به چشم نخورد.

وی با اشاره به شرایط سخت زنان و مردانی که در بخش دیالیز تنها بیمارستان صحرایی شهرستان سرپل ذهاب دیالیز می شوند، گفت: پدر جانبازی را دیدم که ترکش های بزرگی در بدن دارد، خانه اش در زلزله تخریب شده، لگن اش شکسته و رنج دیالیز را هم در تنها بیمارستان سرپل ذهاب تحمل می کند.

آرمان افزود: انتظار ما این است که افراد سرشناس و نهادهایی که به نام زلزله زدگان، مبالغ زیادی را همچنان در حساب های بانکی خود نگه داشته اند به کمک بیماران دیالیزی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه بشتابند و آنها را از مشکلات شدید نجات دهند.

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی کشور ادامه داد: در کانکس ها و چادرهایی که بازدید کردم شرایط بسیار سخت است، چه رسد به اینکه یک خانواده با چند فرزند در آنها زندگی کنند. بنابراین از عموم مردم به خصوص چهره های هنری، ورزشی، علمی و فرهنگی عاجزانه درخواست داریم به یاری این مردم صبور و رنج دیده بشتابند و در ساخت مسکن و تامین هزینه های دارویی و درمانی این عزیزان مشارکت داشته باشند.

وی تاکید کرد: انجمن حمایت از بیماران کلیوی کشور با ۴۰ سال سابقه خدمت و تحت پوشش داشتن بیش از ۱۰۰هزار بیمار، همه نمایندگی ها و شعبه های خود را در سراسر کشور بسیج خواهد کرد تا بیمارانی که در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه نیاز به پیوند کلیه دارند، در اولویت درمان کامل قرار گیرند.

آرمان با اشاره به ضرورت ساخت ۱۵۰ واحد مسکونی برای بیماران کلیوی استان کرمانشاه، گفت: امیدواریم این تعداد واحد با حمایت و مشارکت نیکوکاران هرچه زودتر ساخته شود و انجمن حمایت از بیماران کلیوی به عنوان امین مردم و نیکوکاران، گزارش شفاف و مستمر در این باره به افکار عمومی ارائه خواهد داد و امیدواریم چهره های محبوب کشور نیز در این مسیر با ما همراه شوند.

آماده کمک به بیماران کلیوی هستیم

به گزارش مهر، محبت جمالی نیا فرماندار شهرستان سرپل ذهاب نیز در دیدار رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران، گفت: حضور شما برای بررسی و پیگیری وضعیت بیماران دیالیزی قابل تقدیر است و ما به عنوان نمایندگان دولت، همکاری های لازم را برای کاهش مشکلات و رنج های این بیماران خواهیم داشت.

وی افزود: خوشحالیم که رسیدگی به وضعیت بهداشتی، درمانی و مسکونی بیماران کلیوی استان برای شما مهم است و از اینکه این بیماران را در اولویت فعالیت های انجمن خود قرار داده اید، تشکر می کنیم.

جمالی نیا ادامه داد: ما توانسته ایم مخاطرات بهداشتی را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کنترل کنیم و در حال حاضر شهرستان سرپل ذهاب به یک کارگاه بزرگ عملیات ساختمانی تبدیل شده و ساخت معابر و مدارس، ایجاد زیرساخت ها و احداث واحدهای مسکونی مقاوم نیز در حال پیگیری است.

درخواست بیماران دیالیزی برای رهایی از درد و رنج

یکی از بیماران دیالیزی هنگام بازدید رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران، از بخش دیالیز بیمارستان «بانگر» سرپل ذهاب، گفت: هفت فرزند دارم و چند سال است که درد و رنج دیالیز را تحمل می کنم. خانه و زندگی ام در زلزله از بین رفته و در چادر ساکن هستم.

وی افزود: بیش از ۵۰ کیلومتر را طی می کنم تا به اینجا بیایم و دیالیز شوم و فقط ماهیانه ۱۰۰هزار تومان از یک نهاد پول می گیرم که این مبلغ به همراه یارانه جوابگوی هزینه های دارویی، درمانی و زندگی من و خانواده ام نیست.

بیمار دیالیزی دیگری نیز اظهار داشت: 6 فرزند دارم و بیکار هستم و نمی توانم هزینه های زندگی و پیوند کلیه را تامین کنم، بنابراین باید درد دیالیز را به جان بخرم و ۳۰ کیلومتر راه بیام و برگردم تا در تنها بیمارستان شهرستان دیالیز شوم.

وی گفت: خانه ای که در آن مستاجر بودیم در زلزله تخریب شد و اکنون در چادر ساکن هستیم، چراکه توان و شرایط مالی برای ساخت مسکن را نداریم.

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران، در این بازدیدها، دستورات لازم برای انجام فوری امور درمانی، در اولویت قرار گرفتن این بیماران به منظور پیوند کلیه و نیز پرداخت هزینه های درمانی و عمل پیوند آنها با کمک خیرین را صادر کرد.