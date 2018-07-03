مردم مصرف برق را مدیریت کنند/امیدواریم خاموشی نداشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمودرضا حقی‌فام با اشاره به افزایش وزنی دما (میانگین سه شهر اهواز، تهران و تبریز) در کشور در روزهای اخیر گفت: بر اساس پیش بینی میزان تولید و مصرف، برنامه احتمالی خاموشی های روز آینده به دیسپاچینگ مراکز توزیع برق اعلام می شود و این مراکز مجازند در صورتیکه مصرف، افزایش یابد خاموشی را اعمال کنند.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر افزود: برنامه ای به عنوان خاموشی منطقه خاصی وجود ندارد و اگر برق منطقه ای بتواند توازن مصرف خود را با توجه به مصرف صنعتی، کشاورزی و خانگی مدیریت کند خاموشی اعمال نمی شود.

حقی فام همچنین از مردم خواست با مدیریت مصرف و کاهش مصرف روشنایی و استفاده متناوب از کولر در ساعات اوج مصرف، از خاموشی جلوگیری کنند.

وی افزود: خوشبختانه امروز قدری از دمای وزنی کشور کاسته شده و امیدواریم با همکاری مردم، در هفته های آینده خاموشی نداشته باشیم.

حقی فام تصریح کرد: در چنین شرایطی دو راه پیش روی ماست؛ یکی اینکه با حداکثر ظرفیت شبکه کار کنیم که اگر واحدی خراب و از مدار خارج شود، خاموشی های گسترده رخ خواهد داد و یا اینکه با مدیریت مصرف، میزان رزرو سیستم را به پایداری برسانیم.

معاون توزیع توانیر تصریح کرد: با محاسبه مقداری احتمالات، میزان مصرف به مدیریت های برق منطقه ای اعلام می شود و بسته به مصرف منطقه، امکان اعمال خاموشی و مدیریت مصرف وجود دارد.

وی همچنین در خصوص تدابیر انجام شده برای کاهش برق بخشهای دیگر در اوج مصرف گفت: در ایام تابستان صادرات برق را به صفر می رسانیم و همچنین براساس قراردادهایی که با بخش های صنعت و کشاورزی منعقد می کنیم ساعات کاری این بخشها هم تغییر می کند ضمن اینکه امسال با مصوبه هیئت وزیران ، مصرف بخش اداری هم محدود شده که این امر منجر به آن شده که بر خلاف سالهای قبل که رشد پیک مصرف به ۵.۵ درصد می رسید، رشد پیک امسال به کمتراز ۲ درصد برسد.

حقی فام افزود: امیدواریم در هفته های آینده این خاموشی با کاهش دمای وزنی کشور و مصرف صحیح مردم کاهش یابد.