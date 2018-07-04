دهیاران ملزم به پایش مستمر آتش سوزی مزارع گلستان شدند

مجتبی جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش سوزی در جنگل‌ها و نقاط مرتعی استان گلستان از روز شنبه نهم تیرماه آغاز شده و نیروها همچنان در آماده باش هستند.

وی با اشاره به این‌که هم اکنون آتش سوزی جنگل های دست کاشت و سوزنی برگ کلاله و مراوه تپه مهار شده است، افزود: آتش سوزی پارک ملی گلستان هم خوشبختانه با حضور نیروهای امدادی، نظامی و نیروهای مردمی مهار شده است.

سرپرست مدیریت بحران استانداری گلستان با تشکیل جلسه فوق العاده شورای هماهنگی مدیریت بحران خبر داد و بیان کرد: بیشتر آتش سوزی های روزهای اخیر از آتش سوزی مزارع کشاورزی و کاه و کُلش آغاز شده و اراضی جنگلی سرایت کرده است.

وی با اشاره به این که خشکی و دمای بالا شرایط را مستعد آتش سوزی کرده است، ادامه داد: در جلسه فوق العاده مدیریت بحران مصوب شد جهادکشاورزی به طور دائم و مستمر آتش سوزی مزارع کشاورزی را پایش کند.

برخوردها جدی تر می شود

جمالی با بیان این که آتش زدن مزارع کشاورزی جرم است اما در گلستان به دلیل رعایت حال کشاورزان کمتر برخورد قانونی با آن انجام می شود، اضافه کرد: در جلسه فوق العاده مدیریت بحران تاکید شد به خاطر شرایط فعلی استان (خشکی و دمای بالا و احتمال آتش سوزی) برخوردها با آتش زنندگان مزارع کشاورزی جدی تر شود و جهادکشاورزی گلستان رصد و پایش های خود را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: همچنین به دلیل حساسیت موضوع قرار شد در کنار وظایف اصلی دهیاران، فرمانداران و دهیاران موضوع آتش سوزی مزارع کشاورزی را رصد کنند.

جمالی از تلاش و پیگیری ها برای استقرار دائمی بالگرد در گلستان برای کمک به اطفاء حریق جنگل ها خبر داد و خاطرنشان کرد: هم اکنون بالگرد هلال احمر در استان مستقر است اما به دلیل تعریف ماموریت ها و تناقض های موجود نتوانسته ایم از آن در خصوص اطفاء آتش سوزی ها استفاده کنیم از اینرو مهندس غراوی (معاون عمرانی استاندار) پیگیر هستند تا بتوانیم از این بالگرد در مواقع اضطراری در آتش سوزی ها استفاده کنیم.